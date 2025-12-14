L’Ateneu Alt Urgell continua amb la campanya de micromecenatge per a ampliar les seves instal·lacions

L’Ateneu Alt Urgell duu a terme actualment una campanya de micromecenatge per tal de poder finalitzar els treballs d’ampliació de les seves instal·lacions. L’entitat urgellenca, ubicada a la Seu, té oberta una acció a través de la plataforma Goteo, perquè tothom qui vulgui hi pugui fer aportacions. La campanya ja es va presentar ara fa un mes, en el marc d’un passi del documental sobre els deu anys del projecte, i ara continua actiu.
Sota el lema ‘Totes fem Ateneu’, els seus responsables consideren que l’actual ampliació “és una passa decisiva per a poder oferir més i millors serveis” als socis i als col·lectius que en fan ús i per a “seguir creixent en comunitat”. Per això, indiquen que totes les aportacions són benvingudes i també animen a fer-ne difusió des de les xarxes socials.
Precisament des de les xarxes, l’Ateneu ha fet una publicació en què expliquen que volen seguir fent créixer “un espai popular, compromès amb el teixit cultural i social de l’Alt Urgell” i que ara necessiten “millorar-lo”. Per això, actualment ja han encetat les obres d’adequació del nou espai polivalent, però també volen equipar una nova cuina, millorar l’aïllament i millorar la resta d’espais. Amb totes aquestes reformes, detallen, es podran “dotar de millors instal·lacions” per a fomentar “la cultura, el debat i el suport mutu”, amb la idea que aquestes reformes ja serveixin pels deu anys vinents.
En aquest sentit, dijous vinent, dia 18 de desembre, al vespre faran una jornada de portes obertes a les noves instal·lacions que s’estan preparant, seguit d’un quinto musical per a recaptar fons.
Activitats de desembre
D’altra banda, pel que fa a les altres activitats previstes a l’Ateneu Alt Urgell per aquest mes de desembre, aquest passat dimecres hi va haver una nova sessió del cicle ‘Tastem territori’, aquest cop era dedicada a la ginebra Flairant, feta a la Cerdanya. Dijous es va parlar de l’activitat del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya a la Seu. Dimecres vinent, dia 17, hi haurà grup de conversa en francès (19 h). I, per a acabar, per Sant Esteve (divendres 26, 18.30 h) es farà un torneig de botifarra; i el dissabte 27 (20 h), un concert de Don Peralbo.