Gina del Rio, 12a als 10km individuals en skating de la Copa del Món de Davos

Gina del Rio, pendent dels resultats als 10km de Davos. Foto: Nordic Focus
La Copa del Món d’esquí de fons de Davos (Suïssa) s’ha tancat aquest diumenge, 14 de desembre, amb la celebració dels 10km individuals en skating i amb l’esquiadora del Principat, Gina del Rio, en la 12a posició, el seu millor resultat en Copa del Món en una cursa de distància i el seu cinquè top15 en la màxima competició del circuit mundial d’esquí de fons. Amb aquest resultat, a més, es manté líder de la general U23.

L’andorrana, que ha arribat a estar asseguda al ‘sofà calent’ com a líder de la prova, feia el 17è temps al km1,7, mentre que al 2,7 era 20a. A partir d’aquí, augmentava el ritme i se situava 14a al km5, just a meitat de cursa, i es mantenia en aquesta posició en el 6,7 i en el 7,7. Finalment, entrava a meta amb un registre final de 27.26,5, a 51,6 de la guanyadora, la noruega Karoline Simpson-Larsen (26.34,9), en un podi completat per la sueca Moa Ilar (+2,1) i la noruega Astrid Oeyre Slind (+2,2).



Cinquè top15 per a Del Rio en Copa del Món, i el primer en ‘distance’

Aquesta és la cinquena ocasió en què Gina del Rio entra al top15 en una Copa del Món. El seu millor resultat continua sent l’espectacular quart lloc a l’sprint de Tallinn (Estònia) del passat mes de març. També va ser 14a aquell mateix mes a Lahti (Finlàndia), mentre que al dia següent d’aquesta 14a posició va disputar el Team Sprint i aquí va acabar 15a. Aquest dissabte, a Davos, va ser 13a també a l’sprint. Avui diumenge, 12a en els 10km individuals en skating, el seu primer top15 en ‘distance’.



Tres curses de 10km en skating en WC, i una evolució clara

Fins el moment, els seus resultats en els 10km individuals en skating havien estat dos: 52a a la Copa del Món d’Oslo del passat mes de març de la passada temporada, i 28a a la cursa de Trondheim d’aquesta temporada, el passat 7 de desembre. Amb la 12a d’avui a Davos confirma la seva evolució en la distància.



Es manté líder en U23

En categoria sub23, Gina del Rio ja va acabar ahir dissabte com a líder gràcies a la seva 13a posició a l’sprint. Avui diumenge surt de Davos també com a líder gracies a la 12a plaça.



Gina del Rio, esquiadora: “La veritat és que la cursa ha anat molt bé, les sensacions han sigut molt bones, i els esquís i tot. Crec que he sabut regular una mica a la cursa i al final hem acabat a la 12a posició i és el millor resultat que tenim en Copa del Món en distància, així que estem molt satisfets del cap de setmana en general.

