Gina del Rio, 12a als 10km individuals en skating de la Copa del Món de Davos

La Copa del Món d’esquí de fons de Davos (Suïssa) s’ha tancat aquest diumenge, 14 de desembre, amb la celebració dels 10km individuals en skating i amb l’esquiadora del Principat, Gina del Rio, en la 12a posició, el seu millor resultat en Copa del Món en una cursa de distància i el seu cinquè top15 en la màxima competició del circuit mundial d’esquí de fons. Amb aquest resultat, a més, es manté líder de la general U23.
L’andorrana, que ha arribat a estar asseguda al ‘sofà calent’ com a líder de la prova, feia el 17è temps al km1,7, mentre que al 2,7 era 20a. A partir d’aquí, augmentava el ritme i se situava 14a al km5, just a meitat de cursa, i es mantenia en aquesta posició en el 6,7 i en el 7,7. Finalment, entrava a meta amb un registre final de 27.26,5, a 51,6 de la guanyadora, la noruega Karoline Simpson-Larsen (26.34,9), en un podi completat per la sueca Moa Ilar (+2,1) i la noruega Astrid Oeyre Slind (+2,2).
Cinquè top15 per a Del Rio en Copa del Món, i el primer en ‘distance’
Aquesta és la cinquena ocasió en què Gina del Rio entra al top15 en una Copa del Món. El seu millor resultat continua sent l’espectacular quart lloc a l’sprint de Tallinn (Estònia) del passat mes de març. També va ser 14a aquell mateix mes a Lahti (Finlàndia), mentre que al dia següent d’aquesta 14a posició va disputar el Team Sprint i aquí va acabar 15a. Aquest dissabte, a Davos, va ser 13a també a l’sprint. Avui diumenge, 12a en els 10km individuals en skating, el seu primer top15 en ‘distance’.
Tres curses de 10km en skating en WC, i una evolució clara
Fins el moment, els seus resultats en els 10km individuals en skating havien estat dos: 52a a la Copa del Món d’Oslo del passat mes de març de la passada temporada, i 28a a la cursa de Trondheim d’aquesta temporada, el passat 7 de desembre. Amb la 12a d’avui a Davos confirma la seva evolució en la distància.
Es manté líder en U23
En categoria sub23, Gina del Rio ja va acabar ahir dissabte com a líder gràcies a la seva 13a posició a l’sprint. Avui diumenge surt de Davos també com a líder gracies a la 12a plaça.
Gina del Rio, esquiadora: “La veritat és que la cursa ha anat molt bé, les sensacions han sigut molt bones, i els esquís i tot. Crec que he sabut regular una mica a la cursa i al final hem acabat a la 12a posició i és el millor resultat que tenim en Copa del Món en distància, així que estem molt satisfets del cap de setmana en general.