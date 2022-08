L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell organitza un curs d’aparadorisme, comptabilitat i excel

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell ofereix una nova formació de cara a la tardor. L’entitat urgellenca proposa un curs d’aparadorisme, que començarà el 22 d’octubre i finalitzarà el 26 de novembre, per tal de preparar la campanya comercial de Nadal. Les sessions formatives es faran presencialment a les tres de la tarda i aniran a càrrec de David López.

El contingut del curs inclou indicacions sobre la ubicació de diversos elements a l’aparador; el tipus de materials, colors, temperatura dels colors i il·luminació, així com una introducció a nous materials i tendències, com l’eco-disseny. També s’hi parlarà d’aparadorisme estratègic i de la imatge del producte i com presentar-lo, en funció de si és roba, joieria, òptica o parament, entre d’altres.

L’AEAU també organitza un altre curs sobre comptabilitat avançada, que es desenvoluparà del 28 de setembre al 30 de novembre, els dilluns i dimecres (15.00-17.00 h), amb Pilar Villarte. Només queden tres places lliures. El temari inclou el recordatori de conceptes generals, normativa fiscal, el principi de prudència, partides monetàries o no monetàries, valors mobiliaris, cost amortitzat, comptabilització de l’impost de societats i la diferència entre impostos directes i indirectes.

Finalment, l’AEAU també programa una formació de Microsoft Excel 2016 de nivell avançat, els dimarts i dijous entre el 29 de setembre i el 29 de novembre. Com el curs anterior, l’horari serà de les 3 a les 5 de la tarda i serà impartit per Pilar Villarte. En aquest cas, els conceptes previstos inclouen opcions de llibre, revisió de llibres, dissenys de dades personalitzades, internacionalització, fórmules avançades, recerca de dades i gràfics avançats. Actualment queden tres places.

Inscripcions

Per a inscriure’s, es pot fer al correu info@aeau.org o al telèfon/whatsapp 621 224 515. La formació té el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i PIMEC. Les propostes es duran a terme al CETAPTelecentre (Centre Cultural Les Monges de la Seu d’Urgell) i són totes gratuïtes per als alumnes, perquè són subvencionades al 100 per cent.