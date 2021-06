L’Arxiu Nacional organitza l’exposició virtual ‘Un país, set parròquies. L’Arxiu de les Set Claus’

L’Arxiu Nacional d’Andorra ha organitzat l’exposició virtual ‘Un país, set parròquies. L’Arxiu de les Set Claus’ accessible a partir d’aquest mateix dimecres al web de l’entitat. La mostra fa una breu introducció històrica del Consell General, institució productora de la documentació custodiada a l’armari que hi havia a la sala del Consell, i en una segona part es troba el fons documental explicat per temàtiques.

L’exposició, que s’ha organitzat per celebrar el Dia internacionals dels arxius que es commemora cada any el dia 9 de juny, té per objectiu donar a conèixer el fons de l’Arxiu de les Set Claus, declarat Bé d’Interès Cultural l’any 2020, donada la seva importància i valor històric com a font essencial per a l’estudi de l’economia, la política, la societat i la cultura del país des de l’Edat Mitjana fins a la primera meitat del segle XX.