Maria Nazzaro, nova coordinadora de la Joventut Socialdemòcrata per unanimitat

Maria Nazzaro Martínez és la nova coordinadora de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra després que aquest dimarts al vespre fos escollida per unanimitat entre els membres de la JSA. Nazzaro, de 30 anys, va estudiar el Grau de Treball Social a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), té un Màster en Treball Social sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i actualment treballa al ministeri d’Afers Socials.

Es tracta de la primera dona que assoleix el càrrec de coordinadora de la JSA i agafa el relleu de Joao de Melo, qui estava al capdavant de l’entitat des del 2019. “Confio i crec en la política com a generadora de canvis i benestar social. Estic com a coordinadora per a tots perquè sóc de la ferma idea que junts som millors”.

Maria Nazzaro també comptarà en el seu equip amb Tomàs González Martínez, de 30 anys, que ha assolit el càrrec de secretari de la JSA i d’Emma Juan Salazar com a nova tresorera. La JSA també va fer història ahir al vespre en tenir dues dones a la nova junta.