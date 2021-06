El CENMA organitza un Festival de la Flora del Pirineu

Aquest mes de juny arriba a Andorra un esdeveniment transfronterer que presenta al públic l’esplendor de la flora pirinenca. Emmarcat en el projecte FLORALAB, de finançament POCTEFA, el CENMA de l’Institut d’Estudis Andorrans (ara Andorra Recerca i Innovació) ha coordinat un mes d’activitats en forma de Festival de la Flora del Pirineu, que seran possibles gràcies a la implicació i suport de nombroses entitats públiques i privades.

L’esdeveniment s’allargarà entre el 12 de juny i el 22 de juliol i es faran activitats a les diferents parròquies, espais naturals i pobles del país. Tota la informació de les activitats, inscripcions, i altres es pot trobar a la web www.cenma.ad.

Objectius

El Festival de la Flora del Pirineu és un esdeveniment comú a tota l’àrea del projecte, i vol apropar la flora des de diferents perspectives: l’art, la literatura, el coneixement popular, la creació artística… i sense perdre de vista les activitats que involucrin als infants, ni les desitjades sortides a la natura.

Col·laboradors

Els parcs Naturals de Sorteny i del Comapedrosa, la Comissió Gestora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, així com els comuns d’Escaldes-Engordany, Encamp, Canillo, Andorra la Vella, la Massana i Ordino, l’Àrea de museus i monuments del Govern d’Andorra, el Centre Andorra Sostenible, La Capsa-Espais de Creació, les biblioteques nacionals, i empreses com e-Naturam, e-Forestland, Ramaders d’Andorra, el laboratori gastronòmic ViP o l’artesana Color Botànica són els noms que completen la llarga llista d’entitats involucrades i sense les quals aquest festival de la flora dels Pirineus no seria possible.

Exposició itinerant

Com a resultat de la participació ciutadana als concursos fotogràfics organitzats al territori del projecte Floralab durant el 2019 i 2020, diverses exposicions a l’aire lliure acompanyen el Festival de la Flora. A Andorra s’han pogut veure a les parròquies d’Ordino, la Massana i Sant Julià i seran presents a Escaldes-Engordany i Canillo aquest mes de juny. Properament a les parròquies d’Encamp, la Massana o Andorra la Vella.

Jornada d’intercanvi amb els guies de muntanya

Aquest dijous dia 10 de juny el refugi de Sorteny acollirà una vintena de guies de muntanya de França, Catalunya i Andorra per intercanviar entre ells i amb els membres del projecte quin és el paper de la seva professió en la conservació i coneixement de la flora de muntanya i explorar com podem millorar uns i altres les nostres tasques amb l’objectiu comú de preservar el nostre patrimoni natural. També es farà una sortida botànica a mode de reciclatge i intercanvi de coneixements entre els participants, al Parc Natural de Sorteny.

La participació està limitada per les restriccions sanitàries vigents.

El CENMA, de l’Institut d’Estudis Andorrans, és el soci andorrà del projecte FloraLab, que compta també amb la participació i col·laboració del Parc Natural de la Vall de Sorteny, el Parc Natural Comunal Valls del Comapedrosa i la comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

El CENMA agraeix l’ajut 2019 del Govern d’Andorra de la convocatòria complementària als ajuts europeus POCTEFA 2014-2020, Ref. AUEP011-AND/2019.