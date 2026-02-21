L’Arxiu de la Cerdanya millorarà l’accés a la informació i facilitarà la conservació dels fons de la comarca

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha presentat aquesta setmana, a Puigcerdà, el projecte arquitectònic de la nova seu de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE). L’acte ha comptat també amb l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia; els arquitectes Anna Feu i Carlos Godoy (Feu i Godoy Arquitectura), i la directora de l’Arxiu, Erola Simon. La presentació, en la qual s’han donat a conèixer les característiques estructurals i funcionals de l’edifici, ha tingut lloc a l’actual seu de l’arxiu, ubicada a l’antic convent de Sant Domènec.
La construcció del nou Arxiu Comarcal és possible gràcies al conveni de col·laboració entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Puigcerdà. L’acord preveu una inversió de 4,3 milions d’euros aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Un cop finalitzada l’obra, l’Ajuntament assumirà les despeses de manteniment de l’equipament.
“En un món on la informació creix i es transforma a una velocitat vertiginosa, disposar d’un arxiu modern, preparat i adaptat als reptes del segle XXI és essencial”, ha dit la consellera de Cultura, Sònia Hernández, en el transcurs de la seva intervenció en la qual ha posat en valor la col·laboració entre institucions. La consellera ha destacat que “amb aquest equipament la Cerdanya se situa a l’avantguarda en la preservació documental i en l’atenció a la ciutadania amb eines modernes per a facilitar l’accés a la informació” i ha recordat que el projecte s’emmarca en el Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya, el pla estratègic nacional que guia la transformació del sistema d’arxius del país.
El nou edifici s’ubicarà en un solar municipal situat a l’avinguda dels Torreons, a la falda oest de Puigcerdà. El projecte dotarà la comarca d’un espai modern i plenament adaptat als requisits tècnics i constructius necessaris per a garantir la conservació òptima del patrimoni documental.
La nova seu permetrà superar les limitacions d’espai de l’actual arxiu, instal·lat en un edifici històric des de 1989. El futur equipament facilitarà l’ingrés de nous fons documentals d’interès comarcal procedents de diversos municipis, del consell comarcal i d’altres organismes públics que ja havien manifestat la voluntat de transferir documentació.
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura. Creat el 1989, continua la tasca iniciada per l’arxiu municipal de Puigcerdà en la preservació del patrimoni documental de la comarca.
El seu nucli inicial es va constituir a partir del fons de l’Ajuntament de Puigcerdà (segles XII–XX) i del fons notarial del districte de Puigcerdà (segles XIII–XX), que fins aleshores es conservaven a les dependències municipals.
Actualment, l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya exerceix funcions d’arxiu comarcal i municipal, i dona suport als ajuntaments de la comarca en matèria de gestió documental i preservació del patrimoni. En la seva gestió hi participen el Departament de Cultura, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Puigcerdà. La seva missió és garantir la conservació, el tractament, l’accés i la difusió del patrimoni documental públic i privat de la comarca.