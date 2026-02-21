Aprovat l’arranjament de diversos punts del clavegueram de la Seu

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat el projecte d’arranjament de diversos punts de la xarxa de clavegueram del municipi. La intervenció tindrà un pressupost d’execució per contracte de 470.613 euros. El Consistori espera poder fer aquesta actuació mitjançant un ajut de la Diputació de Lleida, que concedeix subvencions per a aquesta mena d’obres. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha recordat que des de sempre les obres a les instal·lacions subterrànies de clavegueres solen ser uns treballs “que no es veuen”, però que són “imprescindibles per al bon funcionament de la ciutat”. El mateix passa també amb la xarxa d’aigua, en la qual actualment s’hi segueix substituint les canonades de fibrociment.
Barrera ha detallat que aquesta reforma de clavegueres no és urgent, però sí necessària, perquè són instal·lacions que es van envellint amb el pas dels anys i cal anar-les actualitzant per a evitar que hi hagi cap incident en el seu funcionament. El batlle urgellenc recorda que anteriorment ja s’hi ha fet obres de més gran abast i que ara el que cal és “seguir treballant-hi”. En aquest sentit, en alguns casos es duen a terme revisions amb càmeres per a poder comprovar millor l’estat de les instal·lacions, i en algunes d’ells s’hi ha comprovat la necessitat d’intervenir-hi, sobretot “per a evitar que després tot siguin presses”.