La Seu cedirà un espai temporal per a ubicar l’IRTA a l’Alt Pirineu

Entre els punts que ha aprovat la darrera Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en la seva sessió d’aquesta setmana, hi ha l’inici de l’expedient per a la cessió temporal a la Generalitat d’un immoble per a ubicar-hi el primer centre de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a l’Alt Pirineu. Aquesta serà una ubicació provisional mentre s’espera que estigui a punt la definitiva a l’edifici de Ca l’Armenter.
Igualment, s’ha adjudicat el subministrament d’uniformes impermeables per a la Policia Municipal (per uns 7.500 €).Així mateix, a través de Mac Uniforme, s’ha sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat una subvenció per a restaurar els capgrossos de la ciutat (per valor de 8.740 €). I s’ha aprovat una relació de factures per un import d’uns 180.000 €.
D’altra banda, s’ha comunicat l’atorgament de dues llicències d’obra major, 6 d’obra menor i 4 d’ocupació de via pública, i s’ha anunciat que l’1 de març s’obrirà el termini per a sol·licitar espais de venda ambulant al passeig Joan Brudieu i l’avinguda Pau Claris per a la Festa Major (aquest termini s’acabarà el 30 d’abril).