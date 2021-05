L’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies d’Afers Socials atén més de 5.000 usuaris durant el 2020

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy –juntament amb el director del Departament d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde– ha presentat aquest dimarts el balanç del 2020 de l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies (AAPF). Filloy ha posat de relleu la importància d’aquesta àrea, que forma part del Departament d’Afers Socials, ja que el 2020 va atendre més de 5.000 persones del país. Un increment del 28% respecte l’any anterior, vinculat, fonamentalment, a la pandèmia de la COVID-19 i al qual s’ha donat resposta amb un reforç de la plantilla de l’AAPF.

“És una de les àrees prioritàries, atès que és la porta d’entrada dels nostres usuaris. Els treballadors socials i educadors socials de les parròquies coneixen els ciutadans i mitjançant l’AAPF es deriva als serveis específics del Ministeri”, ha apuntat. De fet, Víctor Filloy ha explicat que l’AAPF articula la gestió i la coordinació de les prestacions, recursos i ajuts d’acord amb les situacions de necessitat detectades, garantint la igualtat de l’atenció bàsica i la proximitat d’atenció als usuaris.

Alhora, es detecten situacions de risc o exclusió social individual, familiar o grupal i, posteriorment, es diagnostica la situació i s’aplica el tractament i seguiment social. El servei és de caràcter públic i gratuït i està format pels equips tècnics i interdisciplinaris que actuen a cada parròquia (treballador i educador social), que treballen conjuntament i coordinadament amb els serveis sanitaris i sociosanitaris del primer nivell assistencial.

Per donar resposta a la situació del 2020, el ministre ha destacat que l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies ha augmentat en un 35% els seus recursos humans, passant d’11 treballadors socials el 2019 a 15 professionals el 2020. També s’han incrementat els efectius dels educadors socials, que són compartits entre parròquies, i que han passat de 3,5 el 2019 a 5 el 2020.

Precisament, el titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha assenyalat que al llarg del 2020 l’AAPF va atendre un total de 5.046 persones –distribuïdes entre 1.572 expedients d’atenció continuada i 764 d’atenció puntual–. Una xifra que suposa un creixement del 28% en relació amb l’any anterior, quan es van atendre 3.938 persones, repartides entre 1.231 expedients d’atenció continuada i 690 d’atenció puntual.

L’increment de l’activitat, ha afegit, “està causat bàsicament per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2”. Per aquest motiu, s’han incrementat els recursos de l’AAPF, ja que “és un servei importantíssim per tal que ningú es quedi enrere”.

Tal com ha ressaltat Filloy, la distribució de professionals arreu del país permet millorar l’atenció de l’àrea, que ha atès un 30% dels expedients d’atenció continuada a Andorra la Vella, un 21% a Escaldes-Engordany, un 16% a Sant Julià de Lòria o un 13% a Encamp. La majoria dels atesos (36%) són de nacionalitat andorrana, seguits dels espanyols (30%). Per tipus de família, destaquen les persones soles i monoparentals, que representen un 41% i un 34% dels casos respectivament.

Pel que fa a les problemàtiques dels 1.572 expedients d’atenció continuada, sobresurten els motius econòmics (81% dels casos), els de salut (45%), els laborals (39%), els personals-familiars (34%), els d’habitatge (28%) i els d’estudi (1%).

En el cas concret de l’habitatge, Villaverde i Filloy han explicat que les problemàtiques estan vinculades al preu del lloguer i als desnonaments. En els desnonaments, el ministre ha detallat que a Andorra existeix un protocol de coordinació i protecció social perquè, abans de procedir al desnonament per part de la Batllia, ja s’ha acordat i tractat amb Afers Socials la solució habitacional per a la persona o família concernida. D’aquesta manera, en el moment de l’execució judicial del desnonament, o dies abans, el Ministeri ja ha trobat una resposta d’habitatge a la situació particular. Així doncs, no existeix cap període de temps en que aquesta persona o família no disposi d’un habitatge.

El Servei d’Atenció Immediata: resposta ràpida d’Afers Socials a situacions d’urgència

D’altra banda, Víctor Filloy també ha fet balanç particular del Servei d’Atenció Immediata (SAI), que forma part de l’AAPF. El SAI, ha afegit, respon de forma immediata a situacions d’urgència social. S’ofereix informació, assessorament, orientació i atenció social. El seu àmbit d’actuació és tota la població en situació greu de risc, de desprotecció, d’exclusió o de dependència i que necessiten una actuació immediata, independentment de la seva situació administrativa.

“És un servei importantíssim per resoldre qualsevol tipus de situació puntual per tal que, després de l’atenció immediata, el cas sigui derivat a l’àrea específica del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut”, ha emfatitzat Filloy.

L’any 2020 el SAI ha atès un total de 116 famílies, que representen 136 persones, suposant un increment del 26% en comparació amb el 2019 (92 famílies). En el 64% d’aquests casos s’ha procedit a una cobertura de necessitats bàsiques de subsistència –fonamentalment– a través de la targeta prepagament; mentre que un 8% dels casos estan vinculats a violència de gènere o domèstica.