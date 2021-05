La nova zona per a vianants de Callaueta, a Andorra la Vella, quedarà enllestida aquest maig

Les obres de transformació del carrer Callaueta en un espai per a vianants, iniciades el 18 de gener, afronten la recta final. Així ho han pogut constatar in situ els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, que s’han desplaçat aquest migdia fins a la zona per avaluar l’estat dels treballs. De fet, ja es pot passejar per una bona part del carrer, que s’inaugurarà de manera oficial les properes setmanes amb una gran festa promoguda conjuntament pel Comú d’Andorra la Vella i l’associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. La inauguració se celebrarà en cap de setmana i comptarà amb actuacions, animacions i promocions.

La conversió en zona per a vianants del carrer Callaueta és una de les accions destacades que es duen a terme a la zona comercial de Riberaygua i Travesseres per integrar el barri (Prada Ramon) a l’eix central, en el marc del Pla integral de reactivació d’una de les zones més importants i cèntriques de la parròquia que compta amb prop de 700 negocis, el que suposa gairebé una cinquena part del teixit empresarial d’Andorra la Vella.

Conxita Marsol ha manifestat que la reforma del carrer aportarà més qualitat de vida als ciutadans i que el projecte ha obtingut una bona resposta per part dels veïns i propietaris de la zona.

El nou Callaueta, que elimina el pas dels vehicles i l’estacionament al carrer per fomentar el passeig com ja s’ha fet en altres punts de la parròquia, com el carrer Sant Esteve a Prada Ramon, contribuirà a dinamitzar la zona comercial ja que compta amb diversos establiments de restauració que oferiran servei de terrassa.

Aquestes millores urbanístiques, que fomenten els espais de passeig i posen el vianant al centre de les accions públiques, han suposat una inversió d’uns 400.000 euros i han dut associats alguns canvis en la mobilitat d’un barri que aviat passarà a ser una zona de 30 km/h. La circulació entre el carrer Bonaventura Armengol i l’avinguda Tarragona es vertebra a través del carrer Joan Maragall i no, com abans de les obres, a través del carrer de la Sardana. Els estudis de mobilitat han permès constatar com el canvi s’ha efectuat sense cap dificultat afegida, un cop els usuaris han integrat els nous recorreguts.

La darrera part de les obres que s’està enllestint aquests dies se centra en un tram del carrer de la Sardana, que també serà per a vianants amb la mateixa fesomia que el carrer Callaueta per donar connectivitat entre el passeig i la zona comercial de Riberaygua i Travesseres.