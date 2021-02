L’aprovisionament de vacunes al Principat s’està fent per les vies concertades internacionalment

El Govern ha informat mitjançant un comunicat que l’adquisició de vacunes al Principat s’està fent per les vies concertades internacionalment. De la mateixa manera, l’Executiu desmenteix que s’hagin rebut ofertes d’excedents de vacunes de cap govern de cap país. Les ofertes rebudes fins a la data han estat d’intermediaris o distribuïdores de diferents farmacèutiques. Aquestes ofertes s’han descartat després d’analitzar-les detalladament, en tots els casos per part de les autoritats sanitàries, en concloure que la traçabilitat i l’eficàcia no quedaven garantides o que posaven en risc les vies d’adquisició convencionals pactades.

L’Executiu té tres vies obertes per l’arribada de la vacuna de la COVID-19. El procés d’aprovisionament del vaccí s’està duent a terme, d’una banda, a través dels acords bilaterals internacionals en què se segueixen les vies previstes perquè els estats tercers europeus (països de l’Espai Econòmic Europeu i petits països com Andorra, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà) puguin rebre la vacuna al mateix ritme i de manera coordinada amb la resta d’estats de la Unió Europea. En aquests acords es deixa palès que no es generarà un lucre econòmic per a cap de les dues parts i que les dosis se subministraran en consonància amb el percentatge de vacunació assolit pels països de la UE.

Així doncs, mitjançant aquest procediment, el Principat ha arribat a acords bilaterals tant amb el Regne d’Espanya com amb la República Francesa. En aquest sentit, Andorra ja va rebre 2.000 dosis procedents d’Espanya el passat mes de gener i la segona remesa arribarà a inicis de març. Pel que fa al conveni amb França els acords ja estan signats per tal de rebre-les tan aviat com el país gal estigui en disposició de facilitar-les.

La tercera via que Andorra té per aprovisionar-se de vacunes és el projecte COVAX, promogut per l’Organització Mundial de la Salut per assolir un accés equitatiu de les vacunes a tot el món. El Principat va signar l’acord al setembre per formar part d’aquest sistema, que assegura mitjançant el sistema de compra GAVI que tots els participants reben en igualtat de condicions –mateix preu, temps de distribució, etc.– les dosis.

Pel que fa a la marca de vacunes que es reben, les subministrades a través d’Espanya són de la marca Pfizer/BioNTech, mentre que les que arribaran via França seran de la farmacèutica Moderna. Pel que fa als vaccins adquirits a través del projecte COVAX, seran en una primera remesa Oxford/AstraZenceca, per bé que després se’n facilitaran d’altres farmacèutiques a mesura que es vagin aprovant pels organismes reguladors.