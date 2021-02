Gerard de la Casa pensa en els Campionats d’Espanya i Catalunya de Muntanya

Malgrat no poder celebrar com ell hagués desitjat el seu 40 aniversari en el món de la competició, Gerard de la Casa segueix amb ganes de continuar donant gas en les competicions en les quals les últimes temporades ha estat protagonista destacat.

El campionat d’Espanya de Muntanya tornarà a ser el seu objectiu prioritari, mentre que també té al cap participar en les proves del català que no coincideixin amb el nacional espanyol.

En aquesta temporada recentment començada, de la Casa continuarà confiant en l’estructura de Baporo Motorsport, per a la preparació i assistència en les competicions, de la seva mecànica. Esmentar que serà la 21a temporada consecutiva en la qual de la Casa i Baporo sumaran esforços per a aconseguir els objectius previstos pel pilot andorrà.

Per a iniciar l’any 2021 en MODO-competició, el pilot andorrà va estar entre els protagonistes que van competir al volant d’un dels vehicles de la categoria reina (GIAND) en les GSeries disputades en el Circuit Andorra, durant el mes de gener i principis de febrer. Després de gairebé tres mesos sense competir, d’aquesta manera va comentar les seves sensacions: “Ha estat un retrobament positiu amb la competició. Poder derrapar en una pista gelada sempre és un plaer que, a més, et serveix com a preparació per al qual farem durant la temporada. Quant a resultats millor no parlar, els joves van molt ràpid molt i la mentalitat per a afrontar les carreres en la pista del Pas de la Casa és molt diferent de la meva. De tota manera molt satisfet d’haver tornat, sobretot, a derrapar en el Circuit Andorra”.

Una vegada superat el primer “repte” de la temporada, de la Casa i el seu equip es troben en ple procés de preparació per a un any en què espera i desitja, que es recuperi la regularitat en les competicions: “Sens dubte, continuem treballant en diverses opcions, amb l’objectiu d’iniciar les carreres en la data prevista. És cert que, ara mateix, la incertesa quant al possible inici dels calendaris, és la nota predominant, De moment l’esforç dels implicats en la posada en marxa dels campionats, no es veu recompensat amb la bona notícia que suposaria la normalització de la situació en l’àmbit social”.

Així doncs, com insinua el pilot, cal continuar treballant en la posada a punt de la logística necessària per a afrontar amb possibilitats d’èxit la temporada i esperar que la situació prengui els rumbs positius que tothom desitja.