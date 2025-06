L’Andorra – Ponferradina es podrà seguir per una pantalla gegant a Encamp

L’afició de l’FC Andorra (club)

Els seguidors de l’FC Andorra que no es puguin desplaçar a Ponferrada tindran, aquest dissabte, una alternativa per a seguir el partit que decidirà qui dels dos -Ponferradina o andorrans- pujarà a la segona divisió del futbol espanyol. Per la seva transcendència, es tracta de l’encontre més important de la temporada per al conjunt tricolor i, a la vegada, per als seus seguidors. Per això s’ha decidit instal·lar una pantalla de grans dimensions, a Encamp.

La pantalla s’ubicarà a la plaça de Sant Miquel i els aficionats de l’FC Andorra s’hi podran donar cita a partir de dos quarts de nou del vespre. El matx també serà ofert en directe per Ràdio Nacional d’Andorra i RTVA. Es dona la circumstància que Encamp estarà de celebració amb la seva Festa del Poble. Tothom espera que la festa sigui total amb un ascens dels jugadors del Principat.