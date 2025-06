Andorra s’adhereix a la xarxa internacional Inhope per a avançar en la protecció infantil en línia

Adolescents utilitzant els seus mòbils (arxiu)

Andorra ha estat acceptada per a adherir-se a la xarxa internacional Inhope, que agrupa organitzacions de tot el món en la lluita per l’eliminació del material d’abús i explotació sexual infantil i adolescent en línia. Aquesta nova fita permet continuar avançant en la tasca que està desenvolupant el Govern per a la protecció del menor en línia i l’ús adequat de les tecnologies.

Entrant al detall, la col·laboració permetrà millorar la capacitat de resposta del país davant continguts il·lícits, facilitarà l’intercanvi d’informació amb altres agències internacionals i seguirà sumant eines per a avançar en els compliments dels estàndards globals de ciberseguretat i protecció de menors. Així, un punt destacat de l’entesa és la materialització d’un canal de denúncia, que estarà properament disponible per a la ciutadania d’Andorra a través de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD), on es podrà notificar contingut il·lícit trobat en línia d’abús de menors, adolescents i explotació infantil.

Aquesta nova eina permetrà contribuir a millorar la resolució de qualsevol incident relacionat amb aquesta temàtica i facilitarà la denúncia per part de la ciutadania. Així, el canal serà totalment anonimitzat i farà arribar la denúncia a la Policia, qui serà l’encarregada d’instruir el cas. Aquest acord suposa un pas important per a abordar el benestar digital com un eix fonamental de la transformació digital des d’una perspectiva transversal i integrada.

De forma paral·lela a la signatura, Andorra Digital, de la mà del Centre de Benestar Digital i de l’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC-AD), conjuntament amb la col·laboració del Cos de Policia, continua treballant per a definir un pla d’acció específic per a prevenir l’ús problemàtic d’Internet i les conductes de risc amb l’objectiu de millorar la detecció precoç de situacions vulnerables i oferir formació a joves i famílies. A més, es preveu reforçar el marc normatiu per a protegir els drets dels infants i adolescents, i assegurar una comunicació efectiva entre l’Administració i la ciutadania.

Aquesta estratègia parteix de sis principis clau: la protecció dels infants davant la violència digital, el respecte a la seva privacitat, la responsabilitat familiar, la garantia d’accés segur i progressiu a l’entorn digital, la formació i la sensibilització a través de l’educació, i la implicació activa dels professionals que treballen amb menors i de tota la comunitat educativa i social.

Amb aquesta adhesió, Andorra referma el seu compromís amb la protecció dels drets dels infants i la ciberseguretat tot alineant-se amb les normatives globals en la lluita contra la pornografia infantil a través de la cooperació internacional i l’adopció de bones pràctiques. L’ús intensiu de la tecnologia pot tenir impactes negatius en la salut física, mental, social i emocional de les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables com són els infants i els adolescents. Per aquest motiu, Andorra vol garantir un equilibri saludable entre tecnologia i vida quotidiana, promovent una cultura digital conscient, crítica i positiva.