Jocs en català: “Transgalàctica”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Transgalàctica”.
Aquest és un joc de taula, d’estratègia, de col·locació de treballadors i construcció de motors amb cert grau d’interacció entre els jugadors. Cal viatjar als confins de la galàxia per a millorar la flota, competir amb altres flotes per a aconseguir avenços tecnològics, construir una xarxa comercial i enviar representants al Senat Galàctic per a reclamar avantatges polítics.
“Transgalàctica” és un joc recomanat a partir dels 14 anys, hi poden prendre part de 2 a 5 jugadors i està fabricat per la firma Devir. Es va començar a comercialitzar encara no fa un any, al juliol de 2025.
