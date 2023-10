L’ANDART arriba a l’equador amb 2.500 visitants a la CATSA

Obres que es poden veure a l’antiga fàbrica de tabacs de la CATSA

Bona acceptació de l’ANDART 2023 en el temps que la iniciativa porta oberta al públic. Al marge de les moltes persones que han pogut seguir lliurement aquestes setmanes l’itinerari artístic a través dels carrers de Sant Julià de Lòria, per l’antiga fàbrica de tabacs de la CATSA, han passat ja prop de 2.500 visitants.

Visites guiades

Per a facilitar la immersió a les persones interessades, l’organització facilita visites guiades a càrrec del comissari d’ANDART, Pere Moles, i del director artístic, Albert Gusi. Unes visites que ja han aprofitat tant alumnes de diferents nivells de l’escola andorrana i de la Universitat d’Andorra, com particulars – alguns d’ells vinguts expressament d’arreu-.

Les properes visites guiades estan programades per al 23 d’octubre i per als dies 1 i 9 de novembre. Són gratuïtes i només cal fer reserva prèvia per correu electrònic a artistica@andorralandart.com.

La CATSA acull obres d’una selecció de creadors santmarinesos, país convidat en aquesta edició i diverses instal·lacions de renom cedides per a l’ocasió per la Fundació Sorigué, a més de les propostes d’una seixantena llarga d’artistes, arribats d’arreu, que es donen cita aquests dies per a obrir un apassionant debat al voltant de la sostenibilitat.





Catalèg (NOU!)

Des de dissabte, la CATSA ofereix la possibilitat d’adquirir el Catàleg del L’ANDART al preu de 30 euros (en efectiu). Una publicació molt acurada que recull el detall de les obres exposades, les biografies dels artistes, els diferents recorreguts i les millors fotografies de la Biennal en 164 pàgines.

Per la compra d’un catàleg, a més, es fa l’obsequi d’una bossa reciclada a partir d’ampolles de plàstic, feta per Farmactiv Grup, amb la imatge de l’artista ucraïnès Serhii Tyaglovsky.





La muntanya en circulació

El LANDART 23 té com a lema: “la muntanya en circulació”, fent referència a l’economia circular i a l’aportació innegable de l’art com a eina d’expressió i mitjà per a despertar consciències i obrir debats entre l’expressió artística i la societat.

Per a facilitar al màxim les visites, l’edifici de la CATSA obre fins el 15 de novembre, de dilluns a diumenge de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores.

Aquesta cinquena edició compta amb el patrocini del Comú de Sant Julià de Lòria, d’Andorra Turisme, el ministeri de Cultura, la Fundació Sorigué, Feda, Mútua Elèctrica i Andorra Telecom, i es podrà veure fins el 15 de novembre a Sant Julià de Lòria.