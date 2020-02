El Lampranthus taronja (Lampranthus aurantiacus) és una planta arbustiva, suculenta i té origen sud-africà.

Abasta una alçada d’uns 50 cm formant mates baixes, denses i sempre verdes.

Fulles

Les fulles són carnoses, oposades, amb la secció triangular o semicilíndrica.

El color és verd a verd grisós i amb taques grogues a contrallum.

Flors

Les flors apareixen solitàries al final de la tija.

Tenen un calze format per 5 sèpals carnosos i una corol·la gran, ataronjada, amb multitud de pètals estrets i allargats.

Reproducció

La seva reproducció es fa per esqueix i llavor.

Usos

En jardineria s’utilitza com a cobertora, tant en terra com en test, i per la seva floració.

Característiques

És una planta rústica, que aguanta sequera i salinitat.

Però no aguanta embassament ni gelades fortes, és pròpia de climes suaus i zones costaneres.

Pot convertir-se en invasora per la qual cosa cal tenir cura de tenir-la confinada al jardí.

Font: www.riomoros.com

Per Tot Sant Cugat