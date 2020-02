Després d’una pretemporada en què l’objectiu ha estat treballar en la posada a punt del nou Swift R4lly S, arriba el moment de la veritat. El 33 Ral·li Serras de Fafe e Felgueiras, prova inicial del Campionat de Portugal de l’especialitat sobre terra, serà el punt de partida d’una temporada que es preveu molt exigent per a l’equip Suzuki Motorsport en general i, en particular, per al tàndem Joan Vinyes – Jordi Mercader.

La prova de Fafe, a més de ser vàlida per al certamen portuguès, també ho és per als Trofeus Europeu i Ibèric de ral·lis.

Per a començar gairebé 140 km contra el crono en dues etapes

El primer dia de la carrera (divendres dia 28), els competidors faran dues passades per la cronometrada Aboim / Muntanya (16,42 km), per a acabar aquesta primera etapa amb l’especial nocturna d’1,67 km, que es disputarà pels carrers del centre de la localitat de Fafe.

El dissabte (dia 29), els participants hauran de superar en dues ocasions el bucle format per les especials: Montim (8.83 km), Seixoso (7,98 km) i Sta Quitéria (9,26 km). Mentre que a la tarda el centre d’atenció dels afeccionats estarà en les especials: Lameirinha (11,94 km) i Luilhas / Guilhofrei (11,21 km), bucle en el qual se superarà l’arxiconegut salt de Fafe.

En total el recorregut a completar tindrà 417,88 km, dels quals una tercera part (132,95 km) seran de velocitat, repartits en 13 especials (7 diferents).

Vinyes, conscient de la dificultat del repte, es mostra molt motivat per a disputar el seu primer ral·li en terres portugueses: “Quan disputes un ral·li en un escenari que no coneixes, el reconeixement de les cronometrades te una importància majúscula per a evitar contratemps durant la competició. La nostra primera jornada en Fafe (dijous dia 27), en els reconeixements, serà gairebé més complicada que el mateix ral·li. No obstant això el nostre objectiu és fer molts quilòmetres amb el Swift R4lly S i això implica arribar al parc tancat final, el dissabte tarda/nit.”

És evident doncs, que el pilot de Suzuki no descarta anar millorant les prestacions de la seva nova mecànica durant el ral·li: “Cert, de moment hem fet pocs quilòmetres amb el Swift R4lly S, a més nosaltres també fa moltes temporades que no seguim un campionat de terra. Així doncs, el Serras de Fafe pot ser un gran test tant per al Suzuki com per a nosaltres pensant en pròxim compromisos més exigents, si és que això és possible.”

Els mundialistes Dani Sordo i el campió 2019, Ott Tanak, inscripcions de categoria Extra

Una temporada més, es pot considerar d’espectacular la inscripció del ral·li que obre la temporada portuguesa sobre terra. Els grans protagonistes seran els pilots del WRC: Ott Tanak, campió del món 2019 de l’especialitat i Dani Sordo, guanyador de la prova portuguesa la passada temporada.

En total són mig centenar els equips inscrits en el FAFE 2020, encara que la dada a destacar és que la meitat d’aquests equips competeixen amb mecàniques R5.

El pilot de Suzuki Motorsport (Joan Vinyes) s’esperava una inscripció d’aquest nivell. Així ho comentava: “El nivell és altíssim tant de mecàniques com de pilots. Pilots del WRC a part, podem comptar 24 R5. Queda clar doncs que, el portuguès de terra és un campionat d’una categoria superior.

En aquesta ocasió, nosaltres mirarem la classificació de reüll, competir amb els R5 no està al nostre abast encara que sí que pot ser interessant saber fins on podem arribar. Sens dubte aquest serà el nostre objectiu.”

La localitat de Fafe serà el centre d’operacions del ral·li. El parc d’assistències, parc tancat i podi es situaran en diverses zones a l’aire lliure, mentre que els diferents apartats administratius habituals en la celebració d’un ral·li, es duran a terme a les instal·lacions de la Casa de l’Arxiu Municipal.

La disputa del shakedown (divendres dia 28 a partir de les 9 hores), serà la primera ocasió en què els afeccionats podran veure en acció als inscrits en el Fafe del 2020 al volant del vehicle que pilotaran durant el ral·li. Al llarg de la mateixa jornada, en concret a partir de les 15 hores, es donarà la sortida al primer participant des del podi situat al carrer Antonio Saldanha de la localitat portuguesa que acull una de les proves més carismàtiques del certamen de la FPAK de ral·lis.