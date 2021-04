L’AMB declara emergència climàtica a la metròpolis de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha declarat l’emergència climàtica. L’article d’avui és un resum d’aquesta declaració, la qual permet accelerar i emfatitzar moltes actuacions que aniran arribant els pròxims anys.

El territori metropolità barceloní emet anualment uns 13 milions de tones de CO₂. La dimensió i l’escala metropolitana esdevé fonamental per fer front als compromisos de la UE de reduir el 55% d’aquestes emissions pel 2030 i assolir la neutralitat en carboni el 2050.

Malgrat el conjunt de les emissions és avui un 33,5% inferior a les del 2005, s’observa un repunt d’aquelles vinculades a l’activitat econòmica. Per la seva contribució hi ha sectors com el de la mobilitat i el transport o el de l’activitat industrial que han de ser els vectors clau per aconseguir els objectius de futur. El diagnòstic inclou també les emissions de les grans indústries que s’inscriuen en el mercat de drets d’emissions, un sector que ha augmentat en un 8% la seva aportació des de 2005.

Mobilitat Sostenible, Transició energètica, preservació del recursos hídrics, economia circular i nous models urbans són els 5 grans àmbits on se centren les actuacions metropolitanes pels propers anys. La transició energètica consisteix a transformar el model de generació i consum d’energia, abandonant progressivament els combustibles fòssils, reduint el consum energètic i impulsant l’energia renovable. Per exemple, pretén rehabilitar equipaments amb clau d’eficiència energètica, reduir els consums actuals i impulsar programes de rehabilitació en què la variable energètica sigui clau.

En aquest mandat també impulsarà la producció fotovoltaica i desenvoluparà els plans de cobertes, que ja estan a disposició dels ajuntaments i que permetran fer un salt d’escala en la producció energètica municipal i metropolitana. El resultat esperat d’aquest repte és que els equipaments i enllumenats municipals siguin 100 % renovables el 2030 i assoleixin la neutralitat de carboni, i que el territori compti amb un mínim de 300 comunitats energètiques que generin, consumeixin i comparteixin energia amb condicions justes.

Pel que fa a ‘ús i gestió eficient dels recursos hídrics a la metròpolis Barcelona, el canvi climàtic agreujarà la manca de disponibilitat de recursos hídrics. Per evitar-ho, l’AMB està elaborant el Pla director estratègic del cicle integral de l’aigua (PDECIA), que, entre altres mesures, inclou fomentar l’ús de l’aigua regenerada i dels aqüífers.

Anem a la mobilitat sostenible. El trànsit de vehicles és la principal causa de contaminació de l’aire i cada any provoca 3.500 morts prematures a l’àrea metropolitana de Barcelona. Millorar el transport públic fora de Barcelona, completar la xarxa de tramvies, promoció del teletreball, distribució urbana mercaderies, port, aeroport, etc. Són fronts a treballar entre d’altres.

Pel que fa a recursos, economia circular i canvis en els models de producció i consum es busca augmentar significativament els índexs de recollida selectiva a la metròpolis, que actualment es troben estancats entorn del 37 %, per sota de la mitjana de Catalunya (42 %).

Finalment, en els nous models urbans es té en compte la situació d’emergència climàtica global. Així, planifica ciutats i entorns urbans més sostenibles i respectuosos. La construcció i el disseny dels espais agafen encara més protagonisme.

