Andorra Multisport Festival i Maurten anuncien un acord plurianual

Andorra Multisport Festival i Maurten han anunciat avui una aliança per tres anys. El festival engloba cinc esdeveniments esportius únics: dos triatlons, una cursa de bicicleta de carretera per etapes, una cursa de btt per etapes i una cursa de trail de muntanya. El festival va començar el 19 de març de 2021 i durarà fins el 4 de juliol del 2021.

Donat que Maurten ha esdevingut el Official Hydrogel Sports Fuel de l’Andorra 21 Ports, l’Andorra MTB Classic Pyrenees i la Trail 100 Andorra-Pyrenees, tots els atletes que participin a l’Andorra Multisport Festival tindran accés als gels Maurten. Aquesta marca utilitza una tecnologia hidrogel única per crear productes amb altes concentracions de carbohidrats, que són més fàcils de tolerar, minimitzant el risc de molèsties intestinals. Els seus productes es basen en sis ingredients naturals sense sabors artificials, colorants o conservants. Al comparar-ho amb els gels tradicionals, es fa evident perquè els atletes de resistència més prestigiosos ja confien en la tecnologia hidrogel.

La marca, que treballa amb vàries iniciatives i universitats internacionals de recerca, també patrocina IRONMANN Global Series.

“Estem contents d’ampliar l’acord amb Maurten, i incloure les nostres curses d’Andorra. Maurten és líder mundial en nutrició esportiva i creiem que la seva tecnologia i producte ajudarà als atletes de les diferents disciplines a assolir les seves metes”, va dir Agustí Perez Capdevila, Director Regional Sud d’IRONMAN Europa, Orient Mitjà i Àfrica.

La tecnologia hidrogel de l’empresa ha estat utilitzada per esportistes d’elit durant anys i juga un paper central en l’estratègia d’alimentació de varis equips en gires mundials. D’altres atletes de resistència com Kilian Jornet, Eliud Kipchoge i Jan Frodeno també basen l’alimentació dels seus entrenaments i competicions en Maurten.