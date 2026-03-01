L’Alt Urgell commemora el 8M posant el focus en la vellesa femenina i el reconeixement a les dones grans

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) se suma, un any més, a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb un programa d’actes que enguany posa el focus en la vellesa femenina, el reconeixement de les trajectòries vitals de les dones grans i la denúncia de les desigualtats que travessen en aquesta etapa de la vida.
Amb el lema habitual “Pirinenques, diverses i lliures”, aquest any es busca visibilitzar la diversitat en termes generacionals. La comarca de l’Alt Urgell, i per extensió tota la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, està vivint el fenomen de l’hiperenvelliment femení, que fins ara s’ha viscut com un problema social, però des dels feminismes es pretén donar-li un nou significat i posar en valor tot allò que les dones grans han sembrat al llarg de la vida: han tingut un paper fonamental en la cohesió social, en la transmissió cultural, en l’educació i criança de fills i filles o en la creació de xarxes de cures, tasques sovint invisibilitzades i poc reconegudes. En aquest sentit, amb la programació del 8M es busca reflexionar sobre la vellesa femenina i trencar alguns dels seus mites, com són la solitud no volguda, la malaltia, el dol o la pèrdua d’identitat.
El programa ha estat impulsat conjuntament per l’àrea de polítiques d’igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, diversos ajuntaments i entitats culturals i el conformen actes que s’estendran al llarg de tot el mes de març per la Seu d’Urgell, Coll de Nargó, Sorribes de la Vansa, Oliana, Arsèguel, Organyà i Peramola, oferint propostes diverses i per a tots els públics. Totes les activitats són gratuïtes i estan finançades pels fons del Pacte d’estat contra la violència de gènere.
Algunes de les propostes són les següents:
- Taula rodona i converses intergeneracionals sobre envelliment, feminisme i arts escèniques: serà una conversa moderada per l’Escola de teatre de la Seu d’Urgell i comptarà amb la participació de les actrius Carme Sansa, Elena Santiago i Noemí Busquets. L’activitat s’ha programat pel 20 de març, a les 7 del vespre, a la mateixa Escola de teatre.
- Taules rodones sobre la conquesta dels drets civils de les dones, per a posar en valor la lluita dels drets de les dones a la comarca: tindran lloc els dies 18 a la Seu d’Urgell (Arxiu Comarcal) i el 25 a Organyà (Sala Xart de l’Ajuntament).
- Exposicions i projeccions centrades en la representació de la vellesa femenina.
- Actes culturals: l’espectacle “A la Fresca”, protagonitzat per tres dones, s’oferirà a Oliana el dia 14, a les 12 del migdia, al Passeig de la Reguereta i l’endemà a Arsèguel a la mateixa hora, a la plaça de l’església de Santa Coloma.
- Lectura del manifest institucional, que tindrà lloc el dilluns, dia 9, a les 12 del migdia, davant de l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
- Sessió de contacontes sobre envelliment femení: activitat que tindrà lloc durant tot el mes en algunes escoles de la comarca.
- Formacions diverses: s’oferiran propostes formatives de diversos formats, totes pensades per a professionals que treballin o tinguin una relació directa amb les dones grans.
El programa complet d’activitats es pot consultar als canals oficials del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i dels ajuntaments participants, així com també a través de les xarxes socials d’Igualtat_alturgell.