Carlota Comellas, 2a al gegant FIS de Cerler

Aquest diumenge s’ha disputat el segon gegant FIS a l’estació de Cerler amb els membres U19 de l’EEBE en competició i, Carlota Comellas, al podi femení, segona. De la seva banda, en masculí, Èric Guimerà ha tornat a millorar punts. Però, tornant a l’andorrana Comellas, ha estat segona amb 1.48.12, a 1.08 de la vencedora, l’espanyola Júlia Guinart (1.47.04), mentre que ha completat el podi la també espanyola Anna Borràs amb +1.29.
En la cursa masculina, el millor andorrà ha estat Pol Robert, 11è, amb Salva Cornella 19è, Marcel Pérez 21è i Èric Guimerà 24è, que tornava a millorar punts com ja feia dissabte, ara amb 80.82, quan en té 92.94 -ahir dissabte en va fer 72.50-. Àlex Comellas no ha acabat, quan a la primera mànega era 20è.