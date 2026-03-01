Iniciativa de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell per a incentivar l’habitatge compartit

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) posa en marxa COM A CASA!, un nou taulell d’anuncis pensat per a facilitar el contacte entre persones que busquen compartir pis i aquelles que disposen d’un habitatge per a compartir a la comarca. Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de donar una resposta a les dificultats d’accés a l’habitatge, especialment entre la població jove, i de fomentar fórmules de convivència compartida al territori.
El taulell d’anuncis COM A CASA! funciona com un espai d’intercanvi d’informació senzill i accessible, on qualsevol persona interessada pot publicar anuncis tant de demanda com d’oferta d’habitatge compartit. D’aquesta manera, es vol afavorir que les persones que busquen pis puguin trobar opcions adaptades a les seves necessitats, alhora que es dona visibilitat a pisos o habitacions disponibles a l’Alt Urgell.
Aquesta eina té un caràcter informatiu i de connexió entre particulars, i no intervé en les condicions dels acords ni en les relacions que es puguin establir entre les persones usuàries. Tot i això, des del servei de joventut es vetlla perquè el taulell sigui un espai ordenat, clar i útil, amb anuncis entenedors i actualitzats.
Amb la creació de COM A CASA!, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell referma el compromís amb el benestar i l’emancipació de la joventut, impulsant recursos pràctics que puguin ajudar a encarar necessitats de la gent de la comarca, i s’emmarca en les línies d’actuació que s’han començat a treballar des de la Taula d’Habitatge de l’Alt Urgell, de la qual també forma part l’OJAU. El taulell ja està disponible i obert a totes les persones interessades a compartir pis o a oferir habitatge a l’enllaç https://joves.alturgell.cat/coma-casa/.