“L’Alt Pirineu i Aran tindrà una resposta més ràpida del transport per emergències amb els nous heliports H24 “

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha anunciat la construcció d’un nou heliport d’emergències H24 hores, a Sort (Pallars Sobirà), en una zona encara per definir. La comarca, per tant, disposarà de dos heliports H24 hores, ja que el Govern ja tenia prevista l’adequació de l’heliport diürn de Tírvia perquè funcioni durant totes les hores del dia. “És una comarca que requereix d’aquest esforç a causa de l’orografia”, ha afirmat la consellera en la visita que ha fet aquest dimecres precisament a les instal·lacions de l’Heliport de Tírvia. “L’Alt Pirineu i Aran s’assegura una resposta més ràpida del transport sanitari gràcies als nous H24”, ha afegit.
Tot plegat, forma part de l’Estratègia d’Heliports d’Emergències H24 de la Generalitat, que preveu, per al final de la legislatura, més d’una vintena de nous heliports H24 distribuïts arreu del país per les operacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del Cos d’Agents Rurals.
La consellera ha recordat que l’objectiu és que “en l’horitzó de l’any 2028 hi hagi com a mínim un heliport H24 a cada comarca, que pugui estar operatiu durant la nit i amb condicions meteorològiques adverses. Es tracta d’assegurar un trasllat ràpid en cas d’emergència”. Ha recalcat, en aquest sentit, que ”hi ha territoris i comarques on la connectivitat en casos d’emergència es faria molt difícil sense heliports H24”
Silvia Paneque ha afegit que “la gestió de tots els heliports H24 es farà de manera remota des d’Aeroports de Catalunya. Per tant, hi haurà gestió global i centralitzada. Podrem detectar de manera rapida si falla algun element”.
Final del període de presentació d’ofertes
Precisament, aquest dimecres, ha acabat el termini per a la presentació d’ofertes per a la licitació dels projectes per a transformar en H24 diversos heliports diürns, entre els quals el de Tírvia. En la mateixa licitació hi havia l’adequació dels heliports de Vilaller (Alta Ribagorça), 112 de Reus (Baix Camp), Campdevànol (Ripollès), l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena (Anoia) i Horta de Sant Joan ( Terra Alta), a més de l’estudi per a buscar un emplaçament per un nou H24 a Olot.
Vols amb condicions adverses
L’Estratègia d’Heliports d’Emergències H24 també preveu una xarxa de corredors aeris entre els heliports H24, amb la incorporació de procediments de vol instrumental basats en navegació per satèl·lit per a mantenir les operacions aèries en condicions meteorològiques adverses, i un centre de gestió remota aeroportuària, que actuarà com a centre de control i coordinació dels heliports.