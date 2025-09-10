Els hotels de l’Alt Pirineu esperen una ocupació d’entre el 80% i el 90% pel pont de la diada de Catalunya

Els allotjaments de l’Alt Pirineu i Aran esperen un bon nivell d’ocupació pel pont de la diada de Catalunya, que un any més marca la recta final de la campanya d’estiu. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, d’acord amb les dades que els han facilitat els mateixos establiments de la demarcació (la gran majoria dels quals són al Pirineu), estima que la mitjana se situarà al voltant del 75%.
El vicepresident de l’organisme, Juan Antonio Serrano, ha assegurat que aquestes “són unes bones dades que posen de manifest que la temporada d’estiu es va allargant cap al mes de setembre”. Per sectors, els hotels del Pirineu esperen tenir entre el 80% i el 90% de les habitacions plenes. En canvi, a la plana de Lleida preveuen arribar com a molt al 40%. En el cas dels càmpings, l’ocupació dels bungalous serà d’entre el 50% i el 60%, mentre que per a acampada les reserves sí que són força inferiors. Al seu torn, els allotjaments de turisme rural esperen arribar al 70%.
Les empreses de turisme actiu mantenen un bon nivell d’activitat, tot i que ja no tan alt com al juliol i l’agost. Al Pallars Sobirà, la comarca on hi ha més oferta, preveuen un nivell de reserves del 70%, si bé matisen que el resultat final dependrà de la meteorologia. Serrano també ha destacat l’oferta de cultura, natura i gastronomia d’aquests dies, en què ja comença la temporada de bolets i també és a punt de començar l’època de la brama del cérvol.
El Servei Català de Trànsit (SCT), conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, desplegarà durant aquest cap de setmana llarg de quatre dies un dispositiu especial de mobilitat amb motiu de la festivitat de la Diada Nacional de Catalunya. L’objectiu principal d’aquest operatiu especial de trànsit és garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions tant de sortida com de retorn. El dispositiu s’inicia avui dimecres, 10 de setembre, a les 15 h, i finalitzarà el diumenge 14 de setembre, a les 24 h.
Dispositiu especial de trànsit
Per a aquest pont festiu, el Servei Català de Trànsit estima que entre aquest dimecres a la tarda i dijous al matí sortiran de l’Àrea Metropolitana de Barcelona uns 470.000 vehicles, als quals cal sumar tots els que es mouran des d’altres comarques de Catalunya.
Tot i això, l’SCT preveu que la majoria de desplaçaments seran pels eixos viaris del litoral, sobretot per la Costa Brava i la Costa Daurada, i que aquesta vegada el moviment pel Pirineu serà menor, tot i que igualment més intens que entre setmana. A tot arreu, Trànsit demana màxima prudència en tots els desplaçaments, a més de programar el viatge amb antelació per a evitar les hores punta, informar-se de l’estat del trànsit i consultar prèviament possibles alternatives.
Més de 1.750 agents dels Mossos d’Esquadra es desplegaran aquests dies i preveuen fer més de 1.300 controls, dels quals uns 360 seran d’alcoholèmia i drogues, 240 de distraccions, 200 de seguretat passiva, 190 de velocitat, 180 de motocicletes i 120 de vehicles de transport.