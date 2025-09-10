Compromís X Peramola demana que s’investigui una possible filtració per nitrats a l’aigua

El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Peramola (Alt Urgell) ha presentat una moció, per a ser debatuda al plenari d’aquest mes, en què es demana que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) investigui una possible contaminació per nitrats a la xarxa d’aigua, com també una “fiscalització de les DUN*” al municipi.
El regidor de Compromís X Peramola, Toni Mas, considera que hi ha una “greu problemàtica” amb la presència de nitrats perquè, segons assegura, s’han detectat “valors que superen àmpliament els límits legals establerts per la Unió Europea” en la directiva 91/676/CEE sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats d’origen agrari. Concretament, afirma que en unes analítiques preses el 7 d’agost passat s’hauria constatat 260 mg/l a la Rasa de la Comella i 190 mg/l al Barranc de Peramola, quan el màxim marcat per la normativa és de 50.
Mas hi afegeix a la moció que “aquesta contaminació s’associa habitualment a una gestió inadequada de dejeccions ramaderes (purins i fems)”. I hi afegeix que “el sistema de la Declaració Única Agrària (DUN) obliga totes les explotacions a acreditar hectàrees suficients per a absorbir els purins generats”, i que “declarar hectàrees inexistents o sense consentiment equival a inflar artificialment la capacitat d’absorció, amb el risc que els purins sobrants acabin abocats irregularment al medi”. En aquest sentit, el regidor socialista recorda que “la DUN és el mecanisme que obre l’accés als ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC), finançats amb fons europeus FEAGA i FEADER”. Finalment, indica que “aquestes pràctiques poden constituir no només irregularitats administratives, sinó també delictes ecològics (art. 325 del Codi Penal) i falsedat documental, quan hi ha manipulació de dades a la DUN”.
Pel que fa als acords proposats, la moció demana “reconèixer la preocupació i la gravetat dels nivells de nitrats detectats al mostreig del 7 d’agost de 2025, especialment als punts de la Rasa de la Comella i el Barranc de Peramola”, a més d’instar l’ACA i el Departament d’Agricultura -abans d’Acció Climàtica- a investigar-ne l’origen i requerir informació sobre les DUN presentades al terme de Peramola. Finalment, proposa traslladar aquesta moció i els resultats del mostreig a la Fiscalia de Medi Ambient de Lleida i a l’Oficina Antifrau de Catalunya, per tal que valorin si poden concórrer indicis d’irregularitats administratives. Finalment, Compromís vol que l’Ajuntament es comprometi a “informar periòdicament la ciutadania sobre la qualitat de l’aigua de fonts i cursos superficials”, col·laborar amb l’ACA i “garantir la fiscalització dels usos agraris i ramaders que puguin afectar el medi ambient i la salut pública”.
*La DUN és una declaració anual que ha de presentar obligatòriament la persona titular de l’explotació, tant si sol·licita ajuts com si no ho fa.