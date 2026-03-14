L’Alt Pirineu i Aran commemorarà el Dia Mundial de la Poesia amb actes a Tremp i al Pont de Suert

L’Alt Pirineu i Aran celebrarà el Dia Mundial de la Poesia els pròxim 15 i 19 de març amb dues propostes culturals que es podran veure a Tremp i al Pont de Suert. D’una banda, el diumenge 15 de març, a les 12.30 h es presentarà a l’Espai Cultural La Lira de Tremp l’espectacle poètic i teatral “La balada de l’hivern“, basat en l’obra de Mossèn Anton Navarro, amb direcció d’Eduard Muntada i composició i direcció musical de Lluís Cartes. L’espectacle compta amb la participació de músics i actors voluntaris de l’Alt Pirineu i Aran.
D’altra banda, la Biblioteca Municipal del Pont de Suert acollirà, el 19 de març, a les 19.00 h, el recital poètic i musical sobre la poesia de Clementina Arderiu “Clementina em dic“. Una proposta que compta amb Carme Callol, Noemí Morral, Montserrat Morral i persones voluntàries de l’Àrea d’atenció a persones nouvingudes del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
Els espectacles s’emmarquen en la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que enguany arriba a la seva 19a edició a Catalunya i que, per primera vegada, adopta un format descentralitzat amb activitats repartides per tot el territori entre el 15 i el 25 de març. Tremp i el Pont de Suert són dues de les nou localitats que acolliran propostes dins d’aquest festival poètic.
A la vegueria, les activitats han estat organitzades per la Institució de les Lletres Catalanes en coordinació amb els dels Serveis Territorials de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tremp, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i el Consorci per a la Normalització Lingüística.
Per a tots dos espectacles, l’accés és lliure fins a completar l’aforament.