La Colla de Geganters i Grallers de la Seu busca voluntaris per a la 17a Fira del Món Geganter

La Colla de Geganters i Grallers de la Seu d’Urgell busca voluntaris de cara a l’organització de la 17a Fira del Món Geganter. L’esdeveniment comptarà amb la participació de més de 70 colles d’arreu de Catalunya i l’Estat espanyol, i tindrà lloc del 17 al 19 d’abril. El programa festiu inclourà durant tres dies nombroses activitats vinculades amb els gegants i la cultura popular.
La mostra preveu cercaviles, teatre, una fira especialitzada, matinades i actuacions nocturnes, així com la tradicional recepció a les colles i una cloenda col·lectiva, entre d’altres propostes. El president de l’entitat, Rubén Segarra, explica que tot plegat suposarà “un gran esforç organitzatiu“, que requereix del suport ciutadà. “Com més ajut tinguem, millor per a gaudir de la gran festa que tenim prevista”, ha indicat.
Per a ser voluntari, no calen requisits. Les tasques que s’encomanaran seran sobretot informatives i de seguiment de les colles. En aquest sentit, Segarra anima tothom a participar-hi i indica que les funcions s’adaptaran a les peticions de cada persona. Per a inscriure’s, cal posar-se en contacte amb la Colla de Geganters i Grallers a través del seu Instagram o bé entrar al codi QR que es pot trobar al cartell de la trobada.
Cartell i vídeo de la Fira
El cartell de la 17a Fira del Món Geganter 2026 presenta la imatge dels gegants vells, l’Abd al-Rahman i la Constança de Castellbò, símbol històric de la ciutat i el testimoni viu d’una història gegantera a la Seu d’Urgell que es remunta a fa més de 250 anys. Alhora, també s’hi pot veure el campanar de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, l’única catedral romànica de Catalunya, un monument que prendrà molt de protagonisme durant els dies de la Fira.
La promoció de l’esdeveniment també s’ha fet a través d’un vídeo, que es pot veure a través de les xarxes socials.