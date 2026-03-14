Adjudicades les obres de pacificació del carrer de la Regència d’Urgell de la Seu

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha adjudicat aquesta setmana les obres de “pacificació” del tram inicial del carrer de la Regència d’Urgell, concretament entre la cruïlla de l’avinguda de Pau Claris i la de Llorenç Tomàs i Costa. L’empresa que farà els treballs és Ribalta i Fills S.A. i el pressupost és de prop de 800.000 euros.
La intervenció aposta per un model urbanístic que dona prioritat als vianants respecte als vehicles, seguint les tendències i demandes socials d’avui dia. L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, destaca que els canvis definiran “el que ha de ser l’urbanisme i els carrers del segle XXI”. També afirma que el projecte, elaborat per l’empresa Jornet Llop Pastor Arquitectes SLP, suposarà “un canvi de paradigma, d’estètica i de forma dels vials”.
El carrer de la Regència d’Urgell es convertirà en una plataforma única, en què el cotxe circularà al nivell de les persones que van a peu. L’amplada de la vorera serà de, com a mínim, 1,80 metres. Aquest espai, tot i que tindrà el mateix material que el tram central, es diferenciarà amb un altre color. La intenció final és facilitar una transició de via motoritzada a via pacificada, amb unes condicions de trànsit, comoditat i seguretat pensades per a afavorir el desplaçament a peu o en bicicleta enfront els mitjans de transport de motor, potenciant alhora l’activitat comercial sense perjudicar el veïnat.
Pla de Barris
La durada de les obres es calcula que serà de vuit mesos i s’espera que s’iniciïn el més aviat possible, ja que és un carrer que ha d’estar operatiu per la Fira de Sant Ermengol. L’Ajuntament urgellenc es coordinarà amb l’empresa adjudicatària per a fer possible l’agilització dels treballs. També es tindrà un diàleg constant amb el establiments comercials de la zona i els veïns, per les molèsties que l’actuació pugui generar.
Projectes futurs
Està previst que la “pacificació” continuarà a d’altres zones del centre de la ciutat, com el carrer de Sant Ermengol, un tram de l’avinguda de Pau Claris, el carrer de Sant Ot i la plaça de Catalunya fins al passeig de Joan Brudieu. Precisament, aquests darrers vials es podran adequar gràcies al Pla de Barris, que es marca com a un dels seus objectiu posar en valor l’entrada al centre històric des de l’Eixample.