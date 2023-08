L’Aldosa enceta la seva festa major aquest divendres

Cartell de la festa major de l’Aldosa (agenda.ad)

Des d’aquest divendres 11 de juliol i fins al diumenge, la localitat de l’Aldosa, a la parròquia de la Massana, celebrarà la seva festa major. Seran tres dies d’activitats per a tothom: botifarrada, discomòbil, actuacions musicals, una cursa, inflables per a la canalla, una arrossada popular…

No hi mancarà el tradicional Berenar Gegant del diumenge ni les activitats infantils. Així mateix hi haurà ball de tarda amb Premium Trio i com es fa per a iniciar la festa, per al seu tancament també s’han programat els habituals focs.

Pel que fa a la cursa de dissabte (11 hores), de 4 quilòmetres de recorregut, la inscripció costa 5 euros i es pot formalitzar el mateix dia, a la sortida, o a l’Instagram @FMALDOSA.