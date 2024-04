L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, visita la Seu

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera i el de Lleida, Fèlix Larrosa (Aj. la Seu)

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha visitat aquest migdia de dijous l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on ha estat rebut per l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, el qual ha mostrat al paer en cap la sala de plens i la sala de junta de Govern, on ha explicat la història i les funcions de l’edifici consistorial al llarg del temps.

Larrosa ha signat al Llibre Vermell de la Ciutat de la Seu d’Urgell on ha deixat per escrit “la meva gratitud per l’amabilitat amb la que rebeu els lleidatans i lleidatanes”. L’alcalde de la Seu i el paer en cap de Lleida han mantingut una breu reunió per a parlar de reptes comuns que afecten a ambdues ciutats com són l’habitatge, la sanitat i les comunicacions.