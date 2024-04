Andorra Telecom lliura 8.314 euros a la Botiga Solidària de la Creu Roja

El xec ja és a la Botiga Solidària de la Creu Roja (Andorra Telecom)

El projecte de Donació Solidària, impulsat per Univers Bomosa i Worldcoo, al que es va adherir Andorra Telecom a través d’una donació fixa mensual a la factura, ha permès el lliurament aquest matí de dijous per part de l’operadora de 8.314 euros a la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana. El projecte Donació Solidària té com a finalitat finançar projectes impulsats per entitats socials del país.

Així, els clients de l’operadora que s’han activat aquesta opció, o bé a través del web o de l’aplicació, o bé trucant al 115, han fet possible, amb petites aportacions, arribar a aquesta xifra.

Inés Martí, responsable d’RSE d’Andorra Telecom ha explicat que “actualment 608 clients s’han adherit a la iniciativa, fent efectiva l’opció d’activació”, i des de l’operadora s’espera que el nombre d’adhesions vagi creixent. Martí, ha destacat “l’oportunitat que suposa per a molts ciutadans d’Andorra poder ajudar a iniciatives tan necessàries com la de la Botiga Solidària i fer-ho amb una petita aportació mensual de 0,5 euros al mes”.

Des de la Creu Roja Andorra, el seu director Jordi Fernàndez, s’ha mostrat molt agraït per l’aportació rebuda, que correspondria, segons ha assenyalat, a l’equivalent de rebre més de 3.300 quilos d’aliments. Fernàndez ha recordat que “encara que la botiga solidària va néixer com a mesura temporal durant la pandèmia, la seva continuïtat està assegurada mentre sigui necessària o fins que la comunitat requereixi del seu suport”.

La botiga solidària presta servei a 165 persones, una xifra menor comparada amb els inicis de la pandèmia, però amb l’alerta de que aquest nombre pugui augmentar en els propers mesos, degut a les dificultats creixents que moltes famílies enfronten pel que fa al cost de l’habitatge i l’augment dels preus dels aliments. Malgrat una situació que sembla estable, la realitat és que encara hi ha famílies que depenen d’aquesta ajuda essencial, demostrant la importància de mantenir en actiu aquest suport.

Albert Batalla, en nom d’Univers Bomosa i de Worldcoo, ha agraït a Andorra Telecom i a Creu Roja que confiessin en aquest projecte pioner d’implantació del sistema de microdonacions al país. “Ha estat una primera experiència positiva i ha obert la porta a noves accions d’arrodoniment solidari al Principat, fet que ajudarà a les ONG del país a trobar finançament per a desenvolupar amb èxit els seus projectes”, ha explicat Batalla.

En els propers dies es presentarà el nou projecte al qual es destinarà la recaptació de la Donació Solidària d’Andorra Telecom.