Recullen aportacions per a la participació d’alumnes de l’Escola Albert Vives de la Seu a la World Robot Olympiad

Els dos equips de robòtica de l’Escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell que han aconseguit classificar-se per a la final mundial de la World Robot Olympiad han posat en marxa una campanya per a recollir aportacions a través de la plataforma de micromecenatge GoFundMe. L’objectiu és cobrir les despeses del desplaçament i l’estada, tenint en compte que enguany aquesta competició es disputa a Singapur.
Fins ara els dos grups ja han rebut el suport de diverses empreses, institucions i particulars de l’Alt Urgell i el Pirineu, i ara esperen assolir aviat l’objectiu de finançament mitjançant aquesta nova acció. Paral·lelament, les darreres setmanes també han impulsat d’altres accions com ara la instal·lació de parades amb informació i venda d’objectes en esdeveniments com la Fira de Sant Ermengol.
Els dos equips que han obtingut l’accés a la final mundial són ‘AV Les Tres Bessones’ i ‘AV Aleix cas tocat!’, després que van aconseguir respectivament el primer i el tercer lloc de la seva categoria (Robomission Elementary) a la final estatal de la WRO, el setembre passat a Càceres. A la campanya de micromecenatge hi expliquen que “rere aquest èxit hi ha una història inspiradora”, formada per “quatre noies de 12 anys, dos nois d’11 i un entrenador dels Pirineus” que “demostren que la ciència, la tecnologia i la creativitat no tenen fronteres ni gènere”. També esmenten que el seu projecte “és un exemple de talent, esforç i igualtat d’oportunitats, nascut en una escola pública des d’un petit racó del món que ara portarà el seu somni a un escenari internacional”. Per això, animen els possibles col·laboradors a ajudar-los a “portar la robòtica educativa a Singapur i demostrar que cap somni és massa gran quan es construeix en equip”.
L’objectiu que s’han marcat és el d’aconseguir 4.500 euros, i a data d’avui ja han arribat fins als 3.500, al voltant del 80% del total. Per això, confien que finalment puguin cobrir les elevades despeses del viatge. La crida a la col·laboració s’acaba tot assenyalant que “el futur està programat a partir d’avui”.