L’Ajuntament de la Seu aprova la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi

Cartell anunciant ajuts per a la promoció del municipi a la Seu (Ajuntament de la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi 2023. Les sol·licituds per a poder accedir a aquests ajuts s’hauran de formalitzar amb el formulari telemàtic normalitzat amb autentificació digital. El lloc per a presentar-les és a través de la pàgina web de l’Ajuntament urgellenc (www.laseu.cat) del 20 de febrer al 3 de març.

La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, manifesta que “l’equip de govern municipal es reafirma en oferir aquests ajuts amb l’objectiu de donar suport a les persones que han obert un negoci a la ciutat o a aquelles que han fet reformes o millores a negocis ja existents durant el 2022”.

Aquests ajuts s’adrecen a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria, principalment en el sector comercial i de serveis, donant prioritat als emprenedors menors de 35 anys i als majors de 55, i als establiments que s’instal·lin al centre històric. Mireia Font recorda que també poden optar a aquestes subvencions els establiments que vulguin modernitzar-se o millorar, sobretot pel que fa a l’eficiència energètica o aquelles que han creat ocupació.





Les bases

Les bases estipulen que aquests ajuts s’adrecen als establiments comercials i de serveis de la Seu d’Urgell, tant si estan ubicats en planta baixa com en un pis d’un edifici, que tingui menys de 100m2. Val a dir que queda exclosa de la superfície computable aquella destinada a magatzems, tallers, obradors i similars.

Per a poder sol·licitar aquest ajut cal que la persona titular de l’establiment comercial o de serveis compleixi algun d’aquests requisits:

En cas d’establiments nous:

a) Que tinguin llicència d’obertura, autorització de traspàs o la comunicació en data del 2022.



En cas d’establiments nous o ja existents:

b) Que puguin acreditar una reforma o ampliació feta durant el 2022.

c) Que hagin creat un mínim de dos llocs de treball al 2022 i que els llocs de treball continuïn vigents.

d) Que puguin acreditar la creació d’un producte o serveis innovador, o bé millores en la comercialització del producte o serveis durant el 2022.

Aquestes bases reguladores, com la convocatòria, es poden consultar al web de l’Ajuntament urgellenc on s’especifiquen amb més detall els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals.

Aquesta nova convocatòria d’ajuts per a la promoció al municipi compta amb una dotació pressupostària de 22.000 euros. La quantitat màxima que una persona sol·licitant pot rebre és de 4.000 euros.