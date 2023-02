Exteriors promociona la mobilitat entre els joves andorrans amb diversos programes internacionals

Canut, Ubach i Baró presentant els programes de mobilitat per a joves andorrans (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha presentat aquest dijous els diferents programes de mobilitat impulsats des del ministeri adreçats a joves del país. Tal com ha apuntat Ubach, el Govern ha impulsat, especialment els darrers anys, aquest tipus d’estades: “respon a l’estratègia per a promoure i prioritzar projectes que tinguin un impacte positiu en la ciutadania”. En aquest sentit, ha destacat que “les estades tenen una durada diferent segons el país d’acollida, i permeten aconseguir aprofundir en la cultura, la societat i les llengües de la zona”.

La ministra en funcions ha estat acompanyada de Jordi Canut, tercer secretari del ministeri d’Afers Exteriors, i de Pere Baró, el primer jove andorrà que va participar en un programa d’aquest tipus al Canadà. Per a Baró va ser “una experiència única i molt recomanable, que em va permetre viatjar, viure i treballar en una societat diferent”. En el seu cas, va treballar a unes pistes d’esquí, després va viatjar per a conèixer el país i finalment va tornar a treballar, en aquest cas a un Parc Nacional. Va ser-hi un total d’11 mesos.

Pel que fa als programes ja en funcionament, Canut ha explicat que el conveni amb Canadà té oberta la seva tercera convocatòria, que preveu fins a 25 places i es destina a joves andorrans d’entre 18 i 30 anys, amb una durada màxima d’un any. El termini per a inscriure’s-hi s’allarga fins la novembre. Es tracta del programa més antic: de moment ha permès que quatre joves andorrans vagin al país i quatre canadencs s’hagin instal·lat temporalment al Principat.

En el cas dels Estats Units, s’adreça a joves universitaris a temps complet i té una durada de 4 mesos, que han de ser fora del període lectiu. El termini s’allarga fins al març i, com a característica particular, permet que un mateix estudiant el repeteixi en diferent convocatòries. Per a participar al programa cal contractar una agència no governamental autoritzada pels EUA, que serà l’encarregada d’ajudar als joves amb el procés.

Ubach també ha donat a conèixer que, enguany, també s’iniciaran dos programes nous, similars al de Canadà, amb Irlanda i Alemanya. A banda, la titular de la cartera d’Afers Exteriors també ha avançat que durant el primer semestre d’aquest any se signaran dos programes més amb Croàcia i Austràlia, i que s’han iniciat converses per a oferir propostes similars del continent europeu i asiàtic.

El ministeri ha posat tota la informació a www.exteriors.ad, i recorda que els interessats poden contactar-los directament a workandholiday@govern.ad.