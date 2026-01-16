L’agenda esportiva del cap de setmana del VPC Andorra

El VPC Andorra disputarà, aquest cap de setmana, un nou partit de competició en una jornada amb múltiples compromisos per a les diferents seccions del club. A l’Estadi Nacional d’Andorra, l’activitat se centrarà el dissabte, 17 de gener. L’equip S18 s’enfrontarà al CE INEF Lleida a les 13:30 hores en la vuitena jornada de la 2a Catalana. Posteriorment, a les 15:00 hores, l’equip S14 rebrà el mateix rival en la cinquena jornada de la 3a Catalana. La jornada a l’estadi culminarà a les 16:30 hores amb el partit del Sènior Masculí A contra el CN Poblenou, un duel clau per a la classificació de l’equip.
Pel que fa als desplaçaments, l’equip S16 jugarà dissabte a les 16:00 hores contra la unió del CR Tarragona i el Sel VNG a Vilanova. Diumenge 18 de gener, el Sènior Masculí B visitarà el GEIEG al camp de Palau Sacosta (Girona) a les 13:00 hores, en el marc de la vuitena jornada de la 1a Catalana.