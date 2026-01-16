Andorra Business i AR+I llancen un mapa interactiu amb les empreses innovadores d’Andorra

Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) han treballat conjuntament un mapa interactiu amb les empreses innovadores d’Andorra que ja es pot consultar. Aquesta eina digital permet visualitzar, d’un sol cop d’ull, l’ecosistema empresarial rellevant en termes d’innovació del país, que aporten nous models de negoci d’alt valor afegit.
Aquesta plataforma recull les empreses classificades per mida, parròquia i per sector d’activitat, oferint una visió clara, accessible i estructurada de les iniciatives que impulsen la innovació, la competitivitat i el creixement econòmic al Principat.
El projecte neix amb la voluntat de fer valdre el talent local, reforçar la visibilitat de les empreses que aposten per la innovació i afavorir noves connexions estratègiques entre companyies, inversors i institucions. Es tracta, a més, d’un recurs viu, al que s’aniran afegint més empreses ja identificades i en constant actualització.
Per aquest motiu, qualsevol empresa innovadora que encara no aparegui al mapa i vulgui formar-ne part pot posar-se en contacte amb qualsevol de les dues entitats. L’objectiu és incorporar totes les iniciatives que contribueixen a consolidar Andorra com un territori cada vegada més competitiu i orientat al futur.