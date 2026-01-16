Paràsits al substrat

S’ha de tenir en compte que no totes les petites bestioles són perjudicials (Freepik)

Algunes vegades poden aparèixer cotxinilles o altres paràsits dintre del substrat dels testos. Aquests insectes apareixen a causa d’un excés d’humitat a la terra provocat pels regs abundosos, però també són comuns alguns coleòpters, miriàpodes, centpeus o cucs, entre d’altres. Aquests paràsits poden arribar a destruir les arrels i les fulles de les plantes, per la qual cosa és molt important eliminar-los de seguida. Tot i això, algunes d’aquestes plagues no són del tot dolentes, sinó que ajuden a airejar i adobar el substrat, sobretot els cucs de terra de color marró.

Per a comprovar si als vostres testos es desenvolupen paràsits, observeu de tant en tant si apareixen petits amuntegaments de terra al voltant dels testos. Si voleu eliminar-los haureu de fer servir un producte especial contra tot tipus d’insectes que es desenvolupen en el jardí o en el substrat de testos.

