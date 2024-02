L’acne cosmètica: Expliquem què és i com combatre’l

Una noia amb el rostre saludable (Andrea Piacquadio)

I de sobte, quan menys ens ho esperem, apareixen granets al nostre rostre… Així, sense previ avís! En la majoria de les ocasions els atribuïm a l’estrès, la dieta o a problemes hormonals… No obstant això, és possible que l’origen d’aquests granets estigui en el nostre arsenal de bellesa… Alguns productes cosmètics contenen ingredients que poden desencadenar un sobtat brot de granets, i això és el que es coneix com a acne cosmètica.

El terme acne cosmètica es refereix a l’aparició de brots d’acne com a resultat de l’ús de productes cosmètics. A diferència de l’acne causada per factors interns, com a canvis hormonals, l’acne cosmètica s’atribueix a l’aplicació de productes per a la cura de la pell o maquillatge. Això pot incloure cremes hidratants, bases, pólvores, netejadors, entre d’altres.





Com prevenir l’acne cosmètica

Alguns ingredients presents en productes cosmètics poden obstruir els porus, irritar la pell o causar reaccions al·lèrgiques, la qual cosa porta a la formació de canyelles, punts negres o fins i tot brots d’acne més severs.

És important destacar que no totes les persones reaccionen de la mateixa manera als productes cosmètics, i el que funciona per a una persona pot no ser adequat per a una altra.





Per a prevenir l’acne cosmètica, es recomana

Llegeix les etiquetes: Examina acuradament els ingredients dels productes abans d'usar-los. Busca fórmules no comedogèniques, que estan dissenyades per a no obstruir els porus.





Efectua proves de pegat: Abans d'aplicar un nou producte a tota la cara, fes una prova en una petita àrea de la pell per a detectar possibles reaccions al·lèrgiques o irritacions.





Neteja el rostre adequadament: Assegura't de netejar la teva cara al final del dia per a eliminar qualsevol residu de maquillatge o producte cosmètic. Fes servir un netejador suau i adequat per al teu tipus de pell.





Evita l'excés de productes: No utilitzis una gran quantitat de productes cosmètics al mateix temps, ja que això pot augmentar el risc d'irritació.





Tria productes adequats per al teu tipus de pell: Utilitza productes dissenyats específicament per al teu tipus de pell, ja sigui grassa, seca, mixta, etc.





