“Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos

Després d’una provocadora trajectòria en el cinema grec, Yorgos Lanthimos va apostar per visions futuristes de caràcter distòpic que van significar el seu salt al cinema internacional i de gran pressupost a films com ‘La langosta’ (2015) i ‘El sacrificio de un ciervo sagrado’ (2017). Després, el realitzador grec va viatjar al passat amb ‘La favorita’ (2019) a través d’un extravagant retrat històric allunyat de les mirades més convencionals i encartonades. Ara, Yorgos Lanthimos estrena la magistral “Pobres criaturas” en què transcendeix la típica producció d’època per a crear un temps imaginari, alimentat alhora d’elements de ciència-ficció i de passat victorià.

“Pobres criaturas” és una luxosa i bigarrada producció britànica que adapta la novel·la homònima de l’escocès Alasdair Gray i en la qual Lanthimos repeteix de nou amb Emma Stone després de “La favorita” per a regalar-li el millor paper de la seva carrera artística, més enllà del seu rol també com a productora. L’última follia creativa del cineasta grec, rodada de nou en anglès, és una meravellosa bogeria frankensteniana plena d’imaginació desbordant i d’idees radicals que esbossen l’empoderament femení d’un cos de dona renascut i modelat a cops de bisturí, Bella Baxter (Emma Stone).

La pel·lícula compta amb una reformulació de la figura del mad doctor, aquí un deformat i grotesc Doctor Godwin Baxter (Willem Dafoe), pare artístic de la pobra criatura Bella. Bella és un experiment que aprèn de viure de nou i que opta per defugir el matrimoni per a llençar-se a l’aventura amatòria amb un seductor Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) a la recerca de la llibertat plena i la transgressió de totes les normes. Completen el repartiment d’aquesta pel·lícula absolutament enlluernadora actors i actrius com Hanna Schygulla, Margaret Qualey, Ramy Youssef o Christopher Abbott.

“Pobres criaturas” és una visionària i estrambòtica pel·lícula de caràcter feminista, estèticament enlluernadora, amb profusió de plans distorsionats i amb un disseny de producció excepcional. I és que el film de Yorgos Lanthimos va guanyar en el Festival de Venècia, es va exhibir en rang de projecció especial de la Secció Fantàstica del Festival de Sitges, i ara, arribat el moment de la seva estrena en sales de cinema, veiem com acaba de rebre onze nominacions als Oscar de Hollywood, entre les quals, millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu.