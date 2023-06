“L’Acadèmia” compleix 25 anys a l’Alt Urgell

Volum II del llibre commemoratiu del 150è Aniversari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

La Filial de l’Alt Urgell de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears celebra enguany el 25è aniversari de la seva creació. L’efemèride coincideix amb la commemoració dels 150 anys d’existència de la institució a nivell nacional.

Per a l’ocasió, l’Acadèmia ha publicat un llibre en què repassa la seva història i fa referències específiques a les diverses filials que el conformen arreu de Catalunya i de les Illes. A les pàgines dedicades a l’Alt Urgell, que apareixen al segon volum (de 466 pàgines en total), s’hi recorda que la comissió gestora es va constituir el juliol de 1998, amb l’aprovació per part de la Junta de Govern, i va ser aprovada definitivament l’any següent, el 1999. La delegació es va crear amb l’objectiu, recorden, de “divulgar i fomentar el coneixement de les ciències de la salut a la comarca”, tot aplegant professionals de diferents àmbits relacionats amb aquest àrea de coneixement, com són metges, infermers, fisioterapeutes, psicòlegs, farmacèutics o biòlegs. La Filial es regeix pels estatuts de l’Acadèmia i està governada per una junta que es renova periòdicament.

Els membres fundadors de la Filial van ser Joan Aixàs (que en va ser el primer president entre 1998 i 2003), Manuel Herce, Joan Purgimon, Josep Castells, Carmen Sala i Dolors Sánchez. Els altres presidents de l’agrupació han estat Carles Berches (2003-2007), José Muñoz (2007-2011), Josep Fuster (2011-2015), Germán Gonzalez (2015-2017) i Gastón Araújo (2019-2020). També han format part de les juntes, com a vocals, Ramón Maria Vicente-Franqueira, Nuria Balletbó, Griselda Portela, Remei Gomà, Cristina Vilanova, Antonia Parra o Sergi Duaigües, entre d’altres.





Activitats i intercanvis

Entre les activitats científiques, professionals i socials que ha impulsat la Filial hi ha un curs acadèmic anual, un premi d’investigació i una Jornada Mèdica anual a Martinet. En aquest sentit, aquests anys també han fomentat l’intercanvi amb filials veïnes com són les de la Cerdanya i del Principat d’Andorra, a més de la relació amb la Societat Catalana de Metges Generals i de Família.

La publicació al llibre dels 150 anys de l’Acadèmia inclou un article de Joan Aixàs, en què el metge urgellenc fa balanç de la tasca feta per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques a l’Alt Urgell i també de la seva trajectòria des que va esdevenir-ne soci, l’any 1978. Aixàs hi recorda els seus inicis al Sant Hospital de la Seu, després d’haver treballat una temporada a l’Hospital Can Ruti, i el model que va conèixer de centre municipal amb presència d’estaments eclesiàstics i amb caràcter mutualista, que a la dècada dels 90 es va incorporar al Sistema Sanitari Català. Això va comportar el tancament d’una mutualitat privada local i la recol·locació d’una gran part del seu personal cap a l’Equip d’Atenció Primària, amb l’objectiu de millorar la qualitat del sistema sanitari local.

Aquest procés va coincidir amb les millores dutes a terme amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, moment en què Aixàs era cap de Servei de Cirurgia, especialitat en què es va aprofitar per a millorar el funcionament d’aquesta especialitat. Més endavant, es van posar les bases per crear la Filial de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques a l’Alt Urgell, que esdevindria una realitat l’any 1998.