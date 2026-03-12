L’ACA supera els 12.300 socis i revoluciona les seves modalitats: “El club es mou amb tu, tant si condueixes com si no”

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) ha celebrat aquest vespre de dijous la seva assemblea general ordinària, en què s’han presentat els resultats del tancament de l’exercici 2025, un any de creixement rècord, i s’ha desvelat una transformació històrica del seu model: una nova proposta de modalitats de soci dissenyada per a acompanyar les persones que viuen i es mouen al país, independentment de si tenen cotxe o no.
El canvi de paradigma: tres modalitats, un sol club
La gran novetat de l’Assemblea és la redefinició completa de les tipologies de soci. L’entitat abandona la complexa estructura anterior de múltiples quotes per edat o parentiu, per a passar a una estructura molt més clara i entenedora basada en tres grans modalitats:
• NUMERARI (El soci titular): És la modalitat principal que dona accés complet a totes les prestacions del Club, inclosa l’assistència en carretera al vehicle. Dins d’aquesta modalitat, l’ACA manté condicions especials mitjançant el Carnet Jove (per a joves de 16 a 29 anys) i el Carnet Or (reconeixement a l’antiguitat).
• BENEFICIARI (La família del soci): Una categoria dissenyada per a la parella i els fills, que ara s’unifiquen en una sola quota més ajustada, amb tots els serveis del club. Aquesta modalitat s’ha de vincular obligatòriament a un soci numerari. Dins d’aquesta categoria s’hi inclou el Carnet Infantil (de 0 a 16 anys), amb una quota de 0 €, que garanteix que els més petits de la casa també gaudeixin de protecció.
• BÀSIC (La gran novetat per als no conductors): El Club obre les portes per primera vegada a un nou públic. Aquesta modalitat, de contractació directa, està pensada exclusivament per a aquelles persones que no condueixen, però volen viatjar protegides i estalviar. Inclou totes les assistències, serveis i avantatges de l’ACA (com assistència sanitària i descomptes), a excepció de la grua.
El president de l’ACA CLUB, Enric Tarrado Vives, ha assenyalat: «El club adapta la seva estructura per a fer-la més clara, més entenedora i més coherent amb la realitat actual d’Andorra. La nova modalitat Bàsic no és una versió reduïda de l’ACA, pel contrari, és una alternativa pensada per a una nova manera de moure’s.»
Més de 12.300 socis confien en l’ACA
L’ACA ha tancat l’any 2025 amb 12.372 socis i sòcies, consolidant-se com una de les principals entitats del país. Durant l’any s’han registrat 922 altes i 565 baixes, aconseguint un creixement net de +357 socis. Actualment, la massa social està formada per un 62 % d’homes i un 38 % de dones, i destaca la presència de 938 socis infantils, fet que posa de manifest l’arrelament del club en les famílies. “Volem continuar sent un aliat en el dia a dia dels nostres socis i sòcies, una entitat en la qual confiar perquè estem per a ajudar”, ha indicat Tarrado.
Innovació, serveis i solidesa financera
El 2025 ha destacat per la modernització dels serveis amb la consolidació d’ara ACA (assistència en carretera des del mòbil), el servei Airport Claim (reclamacions aèries), la nova targeta Visa ACA CLUB, i l’obtenció de la certificació mediambiental de la FIA.
Projectes i novetats per al 2026
Entre les principals línies d’actuació previstes per al 2026 destaquen:
• La implantació d’un nou sistema d’atenció telefònica amb centraleta a Andorra, que permetrà reduir temps d’espera i oferir un servei més personalitzat en la prestació del seu.
• L’ampliació del programa de descomptes, amb més establiments adherits i noves promocions per als socis.
• La continuació de les inversions en digitalització i millora de la seu social.
Socis amb carnet Or
L’Assemblea també ha reservat un espai per a la tradició i l’agraïment atorgant el carnet d’Or als socis a Josep Antoni Albós Melción, Joan Gabriel Estany i Josep Tomàs Roca. Aquest guardó, lliurat per la junta directiva de l’ACA, és el reconeixement a la confiança que aquestes persones i les seves famílies han dipositat en el club al llarg de tants anys.