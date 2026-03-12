L’ACA reforça l’estructura esportiva i impulsa noves iniciatives en motorsport i eSports

En el marc de la celebració de l’assemblea general ordinària de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), la Comissió Esportiva ha presentat el balanç de l’activitat esportiva de 2025 i la presentació dels projectes i activitats per al 2026, amb l’objectiu de continuar impulsant el motorsport al país.
Consolidació del Campionat d’Andorra de Muntanya i novetats al Rally
Una de les principals fites de l’exercici 2025 ha estat la recuperació del Campionat d’Andorra de Muntanya (CAAM), que ha comptat amb un calendari de quatre proves, destacant la cita d’Arinsal. Aquest campionat ha permès reforçar l’activitat esportiva al país i oferir noves oportunitats de competició als pilots. Paral·lelament, i com a gran novetat per a fomentar la participació, s’ha obert una nova categoria al Rally d’Andorra per a donar entrada als vehicles moderns.
De cara al 2026, la Comissió Esportiva té previst l’actualització dels reglaments tant del CAAM com del Rally Andorra per a adaptar-se a les noves necessitats de la competició.
En paraules del president de l’ACA, Enric Tarrado Vives: «Volem mantenir viu l’esport del motor a Andorra i continuar fent valdre la llarga tradició automobilística del nostre país».
Impuls a la formació i al desenvolupament de joves pilots
L’entitat fa un pas més enllà en el foment de la base i la formació, treballant en un nou programa de tecnificació per a joves pilots, amb l’objectiu d’acompanyar els talents emergents del país en el seu desenvolupament esportiu i donar-los les millors eines per a la competició.
El programa ACA eSports continua creixent
El programa ACA eSports, pioner en l’àmbit del motorsport digital, continua consolidant-se. Actualment, el creixement de l’àrea formativa ha permès arribar als 27 pilots dins l’Academy. El 2025 també va estar marcat per l’èxit en la posada en marxa de la 1a edició del Campionat d’Andorra de Muntanya virtual (CAAM Virtual).
Entre els projectes previstos per a aquest any destaquen l’ampliació del Campus d’estiu i el desenvolupament de noves vies de monetització, que inclouran l’assessoria a altres clubs en col·laboració amb la FIA i noves línies de comercialització. Amb aquestes accions, l’ACA referma el seu posicionament com a referent internacional en el motorsport digital.