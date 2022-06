L’abonament gratuït de bus mensual podrà adquirir-se a partir d’aquest dijous 23 de juny

El secretari d’Estat d’Economia i Empresa, Èric Bartolomé, i el director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dimarts l’operativitat per obtenir l’abonament gratuït per a les línies de transport nacional regular de viatgers.

Bartolomé ha recordat que es tracta d’una prova pilot entre l’1 de juliol i el 31 de desembre i que té com a objectiu fomentar l’ús del transport públic, lluitar contra el canvi climàtic i ajudar a augmentar el poder adquisitiu de la ciutadania després de la pandèmia i la pujada de preus. Així, ha recordat, l’abonament mensual gratuït, que inclou viatges il·limitats pel país, s’oferirà a tots els residents d’entre 3 i 64 anys que no disposin ja d’un altre abonament subvencionat –com ara el Bus Jove o la Targeta Blava–.

En aquest sentit, Pujol ha explicat que la distribució dels nous abonaments es farà a partir d’aquest dijous, i que “un cop es tingui la targeta no caldrà renovar-la: tindrà una validesa de sis mesos automàticament”.

Hi ha dues opcions per obtenir-la: per fer-ho telemàticament –cal el certificat digital– s’ha d’accedir a transports.ad i fer-hi la demanda; un cop s’obtingui el número d’activació, s’ha de descarregar l’aplicació MOU_T_B al mòbil i enllaçar l’abonament amb les dades obtingudes.

L’altra opció disponible, també a partir del dia 23, és desplaçar-se a l’oficina de l’Estació Nacional d’Autobusos, mostrar la documentació i adquirir una targeta física amb un preu de 3 euros. Si l’usuari ja disposa d’una targeta de bus, se li activarà l’abonament en mostrar-la a l’oficina.

Protocol de pagament a les companyies

Bartolomé i Pujol també s’han referit al protocol acordat amb les companyies per tal de poder implementar aquesta prova pilot i garantir la viabilitat financera de les concessionàries. Tal com han detallat, a inicis de mes se’ls farà un primer pagament amb un import estimat segons les dades històriques de les quals es disposa. A finals de mes i un cop es tingui la xifra real dels abonaments utilitzats, es farà un segon pagament, si s’escau, liquidant la diferència.

Cal recordar que els abonaments només es consideraran activats –i per tant es pagaran a la companyia–quan es realitzi el primer viatge de cada mes: si un usuari té la targeta, però no viatja, l’abonament queda inactiu fins que no realitzi el primer trajecte.