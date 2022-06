Andorra i l’Aràbia Saudita impulsen la col·laboració en matèria de Turisme

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, han rebut aquest dimarts al ministre de Turisme de l’Aràbia Saudita, Ahmed AlKhateeb, desplaçat a Andorra en visita oficial. Posteriorment, ambdós ministres de turisme han mantingut una reunió de treball on també ha participat la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach.

Durant les trobades mantingudes els mandataris han tractat diferents qüestions al voltant de l’actualitat internacional així com els principals reptes dels dos països i han acordat impulsar la col·laboració en matèria de Turisme.

En la reunió de treball, els ministres Torres i Ubach han explicat a la delegació saudita com els esforços del sector turístic per prioritzar la desestacionalització i augmentar la qualitat dels serveis oferts per posicionar-se com a destinació turística de muntanya i de natura de qualitat durant tot l’any.

Per la seva banda el ministre de Turisme saudita, Ahmed AlKhateeb, acompanyat de l’ambaixador Azzam Abdulkarim Algain, ha presentat a la delegació andorrana la candidatura del seu país per acollir l’Exposició Universal del 2030 a Riad. També ha explicat les polítiques de promoció per posicionar-se com a destinació turística. Ambdues delegacions han mostrat interès a compartir experiències en matèria de Turisme.