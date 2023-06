Avorrits? Anem a fer manualitats

Una d’aquelles coses que es pot fer en família, en una tarda avorrida, és un taller de manualitats. Ara bé, les manualitats són un món tan gran que, abans de començar, cal saber què volem fer. Hi intervenen materials ben diversos i els haurem de tenir a mà. També tindrem en compte el temps que hi podrem destinar i, si allò que volem crear, tindrà una finalitat especial: per a decoració, per a una festa, per a entretenir la canalla, per a crear jocs…

Tot “Naufragant per la xarxa” vam anar a espetegar a un canal de YouTube on ensenyen la manera de fer flors de paper. Unes flors que, encara que costi de creure, són quasi bé, tan boniques com les reals. Si no us ho creieu, dediqueu 5 minuts a veure el vídeo. Després, si us animeu, podeu intentar fer aquestes flors amb les passes que s’indiquen a les imatges.