La Xarranca inaugurarà la mostra col·lectiva «Blau», aquest dimarts

Des del Grup de Creadors La Xarranca s’ha informat de la inauguració de la propera exposició col·lectiva “Blau”, que tindrà lloc el dimarts, 2 de juny, a les 19.00 hores, a la sala d’exposicions L’Institucional, seu de l’entitat, al Parc Central d’Andorra la Vella. Aquesta mostra col·lectiva reuneix 28 artistes del país en les seves disciplines al voltant de la temàtica del blau, entès com a punt de partida per a explorar emocions, paisatges, símbols i imaginaris diversos.
L’exposició vol generar un diàleg entre mirades artístiques contemporànies, oferint un recorregut plural a través de llenguatges, tècniques i sensibilitats diferents, totes vinculades per una mateixa idea conceptual. La mostra es podrà visitar del 2 al 30 de juny de 2026.