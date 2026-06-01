Aquest dilluns comença la rehabilitació del Centre Esportiu del Pas

El Comú d’Encamp ha començat, aquest dilluns, les obres de remodelació del centre Esportiu del Pas de la Casa. De cara a aquesta primera fase de remodelació, hi ha diversos canvis en l’ús de l’equipament. En primer lloc, la biblioteca, ubicada actualment a l’ala esquerra, roman tancada per trasllat des del passat dimarts, 26 de maig i reobrirà en la seva nova ubicació temporal, a l’ala dreta de l’edifici actual, a partir del 3 de juny. L’accés a la biblioteca comunal s’ha de fer per les escales o l’ascensor situats a l’aparcament de la planta baixa del mateix edifici al carrer del Ramal (davant de les escoles). Per a accedir a la sala polivalent del Centre Esportiu cal utilitzar aquest mateix accés.
L’accés a la recepció del Centre Esportiu —concretament a la zona aquàtica, al gimnàs i a la sala de pàdel— també ha quedat modificat. S’ha de fer per l’entrada de l’aparcament situada a l’esquerra de l’accés actual, a la planta 6, a l’avinguda del Consell General, ja que l’accés habitual, per la rampa i les escales, queda inoperatiu amb l’inici de les obres de remodelació.
Un projecte que es desenvolupa per fases
Amb l’objectiu de mantenir el centre esportiu operatiu durant la major part del temps i reduir al màxim les molèsties als usuaris el projecte es desenvolupa per fases.
La primera fase inclou la creació d’un nou gimnàs ubicat a l’actual zona de restauració, amb cinc àrees diferenciades: activació, entrenament funcional, força guiada, força de pes lliure i entrenament cardiovascular. El nou espai passarà de 185 m² a 583 m², triplicant la superfície actual.
A més, a l’espai de l’actual biblioteca s’hi habilitarà una nova sala d’activitats dirigides de 185 m². En conjunt, la planta setena guanyarà 768 m² de nou espai esportiu. Aquesta fase també inclou la nova ubicació de la recepció del centre, la creació d’una nova entrada a la pista polivalent amb accés directe a la graderia i la construcció de nous lavabos de públic. Pel que fa a la biblioteca, aquest equipament cultural seguirà al centre esportiu, a l’ala contrària de l’actual, fins que es construeixi la nova biblioteca a l’edifici de l’antiga escola bressol.
Els treballs de la segona fase, es concentraran a la zona aquàtica i començaran a finals de juny del 2027 i s’allargaran fins a l’abril del 2028, garantint en tot moment la compatibilitat amb els entrenaments previs als Campionats d’Europa del 2027 i als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
Aquesta fase contempla la sectorització dels espais amb circuits diferenciats segons el perfil d’usuari: grups escolars i nadons, estades esportives i abonats o usuaris externs. També es remodelaran els vestidors, creant un vestidor amb cabines unisex, a més de vestidors diferenciats per a homes i dones amb la voluntat d’aplicar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.
Pel que fa a les piscines, es durà a terme la impermeabilització completa del vas de la piscina gran i de la petita, resolent una problemàtica històrica de fuites. La piscina petita es convertirà en una zona de relaxació amb sortidors d’aigua i jacuzzi, pensada com a valor afegit per a l’oferta turística i hotelera.
El projecte inclou també l’ampliació de l’espà, tant interior com exterior, la millora del bany turc i de les zones de descans, la creació de nous vestidors i un nou gimnàs adreçat a les estades esportives de 185 m² amb accés directe a la zona d’aigües.
El projecte preveu també la renovació de la zona del jacuzzi exterior, a la vuitena planta, amb una nova instal·lació de més capacitat. A la planta quatre, es durà a terme la renovació integral de la pista de pàdel, amb nova gespa artificial homologada, substitució de la xarxa i nova instal·lació perimetral amb panells de metacrilat i a la planta dos la renovació del parquet de la sala polivalent.
Les restriccions d’espais no hi seran fins a finals de juny del 2027, moment en què es preveu el tancament temporal de la piscina i dels vestidors i on es procurarà buscar alternatives perquè els usuaris puguis seguir gaudint del servei de piscina fora de la vila.