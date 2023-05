La Vuelta femenina, amb segell andorrà

La resident andorrana, Annemiek van Vleuten, guanyadora de la Vuelta (Movistar Team)

El ciclisme femení, com també passa amb el futbol i altres esports, cada cop està més arrelat i guanya contínuament més adeptes. En futbol, pocs s’haguessin imaginat que un partit aplegaria més de 90.000 espectadors, però, al final, el que val, és l’espectacle que s’ofereix indistintament del sexe.

Doncs, en ciclisme, la resident Annemiek van Vleuten s’ha proclamat campiona de la Vuelta a Espanya femenina. La neerlandesa, que també és campiona del món, ha aconseguit així el seu quart títol en grans rondes i, només, ho ha fet en deu mesos.

La corredora de l’equip Movistar Team és a punt de sumar un centenar de victòries en proves per etapes. Encara que els seus resultats puguin semblar que assoleix els triomfs amb facilitat, això no és així. Ho ha de lluitar fins al final, com li ha passat a la ronda espanyola, en una èpica etapa dels “lagos de Covadonga” amb un final agònic (9 segons) contra Vollering, conquerint -al límit- el podi més alt de la Vuelta.

Andorra és ciclisme pels quatre costats! Van harte gefeliciteerd en de beste wensen Annemiek van Vleuten (Enhorabona i moltes felicitats).